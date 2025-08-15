San Isidro organiza un gran desfile en homenaje al General San Martín

El próximo domingo el Municipio realizará un importante desfile cívico-militar para conmemorar el 175º aniversario de la muerte de San Martín, libertador de América y padre de la independencia.

San Isidro organiza un gran desfile en homenaje al General San Martín. Desde las 10 hs, en la avenida Márquez y Santa Fe, desfilarán fuerzas y bandas militares, fuerzas de seguridad, veteranos de guerra de malvinas, representantes de las escuelas municipales, las Damas Rosadas, y muchas instituciones más, en un día para disfrutar en familia y comunidad.

El domingo 17 de agosto al cumplirse 175 años de la muerte del Libertador de la Patria, el General José de San Martín, el Municipio de San Isidro organiza un desfile cívico- militar por la avenida Márquez del que participarán más de 2.300 efectivos de fuerzas armadas y de seguridad. 

Hombres, mujeres y vehículos —habrá tanques, blindados, unidades con orugas, camiones hasta incluso autos clásicos -se concentrarán desde las 10:00 en la avenida Márquez, desde Av. Santa Fe hasta Intendente Indart. 

El evento empezará con un desfile más corto desde Márquez y Santa Fe hasta Alberti para niños y niñas de jardines infantes del distrito, adultos mayores de distintos centros de jubilados, y trabajadores de la salud pública del municipio. Luego, será el turno de más de 2.300 hombres y mujeres del Ejército, la Policía Federal y de la Bonaerense, Prefectura Naval, y Bomberos Voluntarios que marcharán en un tramo de más de siete cuadras durante dos horas. 

Habrá equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, y tanques. Distintos vehículos a rueda y a oruga del Ejército, además de autos clásicos particulares y de militares coleccionistas.

