Gray remarcó el compromiso de su gobierno con la escrituración social
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de la toma de firma de 276 escrituras de viviendas junto con familias del distrito.Municipales15 de agosto de 2025Soledad Castellano
La Comuna continúa impulsando estas acciones que las vecinas y los vecinos accedan a la regularización dominial gratuita de sus casas.
“Continuamos acompañando a nuestra comunidad, brindándoles a las familias todas las herramientas para que puedan acceder de manera gratuita al título de sus hogares”, expresó Fernando Gray, quien estuvo acompañado por Paulo Días, escribano adscripto de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el acto que se realizó en la sede de la Sociedad Española de Monte Grande, participaron de la toma de firmas las familias del barrio Coca Cola, en El Jagüel.
Además, también hubo vecinas y vecinos de El Gauchito, El Manzanar, Primero de Mayo y Las Torres (9 de Abril); Altos de Monte Grande, La Morita, San Ignacio, Santa María y Siglo XX (El Jagüel); Los Eucaliptos (Luis Guillón); La Victoria, Bafico, Barrio Grande, La Paz, La Primavera, Las Heras, Monte Chico, Santa Isabel y Santa Lucía (Monte Grande Sur); Nuestras Malvinas, Plan Federal, 25 de Mayo, Esteban Echeverría, La Campana, San Norberto, Santa Rosa y Sud Este Centro (Monte Grande).
Algunas de las firmas forman parte del trámite de escrituración social (Ley 10.830) y otras son escrituras realizadas en el marco de la Ley 24.320 de regulación dominial de prescripción administrativa.
Entrega de netbooks
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, junto con Magui Gray, realizaron la entrega de 700 notebooks a estudiantes de 5° y 6° de la Escuela Secundaria N° 1 de Monte Grande, en el marco del programa Esteban Online.
“Continuamos con la entrega de notebooks en las escuelas secundarias públicas del distrito para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse en el futuro. Hemos realizado una gran inversión para llevar adelante este programa porque en la actualidad es imprescindible tener una computadora, tanto para estudiar una carrera como para aprender un oficio”, expresó Fernando Gray.
Por su parte, Magui Gray agregó: “Con mucho esfuerzo, le estamos acercando esta herramienta tan importante a las chicas y los chicos que están terminando la secundaria. Es una apuesta por la educación y por el futuro de la juventud de Esteban Echeverría”.
En la Escuela Secundaria N° 1, además, también se hizo entrega de mobiliario e insumos para reequipar las instalaciones: 300 sillas, 150 mesas, dos PC de escritorio y una impresora.
A través del programa Esteban Online —gestionado con fondos municipales— se busca reducir la brecha digital para garantizar la continuidad pedagógica de las y los estudiantes de la comuna. Hasta el momento, en lo que va de año ya se entregaron 3.185 notebooks y se prevé entregar un total de 6.100 dispositivos.
Mayra Mendoza encabezó acto por el 359 aniversario de la ciudad de Quilmes
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó el acto institucional por el 359º aniversario de la Ciudad que se llevó adelante en el Palacio Municipal y que contó con la participación de funcionarios locales y distintos representantes de la comunidad quilmeña.
Bragado suma patrulleros y cámaras de monitoreo en un contexto de baja delictiva
El intendente Sergio Barenghi recibió móviles policiales por parte de la Provincia y supervisó la colocación de cámaras en Comodoro Py y Olascoaga.
Lomas de Zamora refuerza seguridad y educación: patrulleros, motos y apoyo a programas educativos
El intendente Federico Otermín y el ministro de Seguridad Javier Alonso presentaron 36 nuevos patrulleros y 10 motos, que se suman a los 50 adquiridos por el municipio, mientras se entregó equipamiento educativo a programas para jóvenes y adultos.
San Isidro organiza un gran desfile en homenaje al General San Martín
El próximo domingo el Municipio realizará un importante desfile cívico-militar para conmemorar el 175º aniversario de la muerte de San Martín, libertador de América y padre de la independencia.
Becas Progresar 2025: requisitos, montos y cómo inscribirse paso a paso
El programa nacional ofrece apoyo económico a jóvenes de 16 a 24 años para completar estudios secundarios, terciarios, universitarios o formación profesional.
Entrevista GLP. Lucía Gómez: “Nuevos Aires nace para potenciar la provincia con desarrollo, arraigo, innovación y justicia territorial”
La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves destacó que Nuevos Aires es un proyecto de futuro orientado a la regionalización productiva de la provincia y subrayó que la lista de candidatos locales refleja la fortaleza de su identidad territorial.
Encuesta provincial: sorpresa en la carrera legislativa
Impacto político en Córdoba: una encuesta revela la ventaja libertaria y la pelea interna que sacude al PJ a horas del cierre de listas. Todos los números.