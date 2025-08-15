Gray remarcó el compromiso de su gobierno con la escrituración social

La Comuna continúa impulsando estas acciones que las vecinas y los vecinos accedan a la regularización dominial gratuita de sus casas.

“Continuamos acompañando a nuestra comunidad, brindándoles a las familias todas las herramientas para que puedan acceder de manera gratuita al título de sus hogares”, expresó Fernando Gray, quien estuvo acompañado por Paulo Días, escribano adscripto de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En el acto que se realizó en la sede de la Sociedad Española de Monte Grande, participaron de la toma de firmas las familias del barrio Coca Cola, en El Jagüel.

Además, también hubo vecinas y vecinos de El Gauchito, El Manzanar, Primero de Mayo y Las Torres (9 de Abril); Altos de Monte Grande, La Morita, San Ignacio, Santa María y Siglo XX (El Jagüel); Los Eucaliptos (Luis Guillón); La Victoria, Bafico, Barrio Grande, La Paz, La Primavera, Las Heras, Monte Chico, Santa Isabel y Santa Lucía (Monte Grande Sur); Nuestras Malvinas, Plan Federal, 25 de Mayo, Esteban Echeverría, La Campana, San Norberto, Santa Rosa y Sud Este Centro (Monte Grande).

Algunas de las firmas forman parte del trámite de escrituración social (Ley 10.830) y otras son escrituras realizadas en el marco de la Ley 24.320 de regulación dominial de prescripción administrativa.

Entrega de netbooks

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, junto con Magui Gray, realizaron la entrega de 700 notebooks a estudiantes de 5° y 6° de la Escuela Secundaria N° 1 de Monte Grande, en el marco del programa Esteban Online.

“Continuamos con la entrega de notebooks en las escuelas secundarias públicas del distrito para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse en el futuro. Hemos realizado una gran inversión para llevar adelante este programa porque en la actualidad es imprescindible tener una computadora, tanto para estudiar una carrera como para aprender un oficio”, expresó Fernando Gray.

Por su parte, Magui Gray agregó: “Con mucho esfuerzo, le estamos acercando esta herramienta tan importante a las chicas y los chicos que están terminando la secundaria. Es una apuesta por la educación y por el futuro de la juventud de Esteban Echeverría”.

En la Escuela Secundaria N° 1, además, también se hizo entrega de mobiliario e insumos para reequipar las instalaciones: 300 sillas, 150 mesas, dos PC de escritorio y una impresora.

A través del programa Esteban Online —gestionado con fondos municipales— se busca reducir la brecha digital para garantizar la continuidad pedagógica de las y los estudiantes de la comuna. Hasta el momento, en lo que va de año ya se entregaron 3.185 notebooks y se prevé entregar un total de 6.100 dispositivos.

