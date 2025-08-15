El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, junto al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, presentó 36 nuevos patrulleros y 10 motos que se suman a los 50 adquiridos previamente por el municipio. Según Otermín, estos vehículos son parte de un esfuerzo coordinado para garantizar la presencia policial profesional y con autoridad en la calle, asegurando la protección de todas las familias de la comunidad.

“Para el Gobierno de la Comunidad no hay nada más importante que la seguridad de las familias de Lomas, que es fundamental para que podamos ser felices y tener una buena vida compartida”, afirmó el intendente. Otermín destacó la falta de apoyo del Gobierno nacional, remarcando que los recursos provinciales se tradujeron en acciones concretas, seriedad y coordinación, a diferencia de “palabras o opiniones por televisión”.

La política de seguridad en Lomas incluye más de 1.300 cámaras, 1.350 alarmas comunitarias, lectores de patentes, 200 nuevos agentes de patrullaje y más de 22.000 usuarios activos en la aplicación Seguridad Lomas. Además, se mantiene un trabajo conjunto con Foros de Seguridad en todos los barrios, fortaleciendo la participación ciudadana en la prevención del delito.

Apoyo a la educación de jóvenes y adultos

En paralelo, Otermín se reunió con vecinos y vecinas que participan de los programas educativos FINES, CENS, EPA y CEBAS, destinados a jóvenes, adultos y adultos mayores que buscan retomar sus estudios. Durante el encuentro, se entregó equipamiento para las instituciones y kits educativos, como reconocimiento al esfuerzo de quienes, a pesar de las dificultades, buscan mejorar su formación y oportunidades.

El intendente criticó la postura del Gobierno nacional respecto de la educación, señalando que pretende funcionar “con la lógica de oferta y demanda del mercado, dejando a muchísima gente tirada y sin oportunidades”. En contraposición, aseguró: “Mientras un solo vecino quiera volver a estudiar, ahí va a estar el Gobierno de la Comunidad acompañándolo”.

Otermín enfatizó la visión del municipio: “No queremos motosierra, queremos que el sol ilumine nuestro futuro. Lo vamos a construir con amor, mucho trabajo y la fuerza transformadora de la educación pública, gratuita y de calidad para todos”.

Seguridad y educación, ejes de gestión

Con estas acciones, Lomas de Zamora demuestra un compromiso integral con la comunidad, reforzando la seguridad y apoyando la educación como herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La combinación de inversión en recursos materiales, capacitación y programas educativos busca garantizar un entorno seguro y con oportunidades de crecimiento para todas las familias del distrito.