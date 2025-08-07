Otermín en Llavallol: “Lo que está en juego es Comunidad o motosierra”
El intendente de Lomas de Zamora participó de un encuentro en el club Enz y adelantó nuevas obras de infraestructura, seguridad, salud y educación en Llavallol.Municipales07 de agosto de 2025Andrés Montero
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó una jornada de trabajo en el club Enz de Llavallol, donde se reunió con vecinos y vecinas para presentar proyectos clave de gestión y expresar su respaldo a la lista local de Fuerza Patria.
Acompañado por Daniela Vilar, Sol Tischik y referentes del territorio, Otermín remarcó la importancia de la identidad y el potencial de esta zona del distrito. “Llavallol es una ciudad productiva que tiene una historia extraordinaria y, sobre todo, un gran futuro por delante”, expresó el jefe comunal.
“Vamos a hacer un gran esfuerzo desde el Gobierno de la Comunidad”
En un contexto signado por la falta de apoyo del Gobierno nacional, Otermín sostuvo que su administración continuará impulsando mejoras en infraestructura, salud, seguridad y empleo. “De cara a lo que viene, sin apoyo alguno del Gobierno nacional, desde el Gobierno de la Comunidad vamos a hacer un gran esfuerzo para concretar estos proyectos”, afirmó.
Entre las iniciativas mencionadas, se destacan:
Nuevos frentes de bacheo en hormigón.
Más operativos de limpieza, salud y seguridad.
Obras de infraestructura escolar para garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.
Fortalecimiento de los programas Aprender Lomas y Empleo Lomas, con el objetivo de generar nuevos vínculos entre los vecinos y el sector productivo local.
El respaldo a la lista de Fuerza Patria en Lomas
Hacia el cierre del encuentro, Otermín convocó a acompañar la boleta de Fuerza Patria Lomas en las elecciones del 7 de septiembre, destacando el liderazgo de Sol, la primera precandidata local. “Te pedimos que el 7 de septiembre vayas a votar por vos y tu familia. Necesitamos que acompañes la lista de Fuerza Patria Lomas que encabeza Sol, una mujer brillante que representa la fuerza de las obras y programas que implementamos para cuidar el presente y el futuro de todos”, señaló.
Comunidad, producción y naturaleza: la visión de ciudad
El intendente resaltó el entramado institucional y natural que define a Llavallol, mencionando sus empresas, comercios, cooperativas, escuelas, clubes, centros de salud, y espacios emblemáticos como la Reserva Natural Santa Catalina y el Parque Municipal. “Reflejan cómo queremos transitar la vida: juntos, al aire libre, en un entorno natural lindo, limpio, sano y cuidado”, sintetizó.
Finalmente, en un mensaje cargado de sentido político, Otermín concluyó: “Lo que está en juego es Comunidad o motosierra. Y será Comunidad.”
