Garate firmó un convenio histórico con la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos
El intendente Pablo Garate encabezó la firma de un convenio con la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Ltda.
A través de este convenio, la Cooperativa Agraria se compromete a proveer los materiales necesarios para llevar adelante la pavimentación de la calle Riglos, desde la Ruta Provincial Nº 72 hasta la Unidad Sanitaria de Orense, una obra largamente esperada que mejorará la transitabilidad y la seguridad de los vecinos.
Como contraprestación, la Municipalidad de Tres Arroyos asumirá la responsabilidad de ejecutar la mano de obra del asfalto y para el cerramiento de la planta de silos de la Cooperativa en su sede de Orense.
Al respecto, el intendente Pablo Garate expresó: “Este convenio es mucho más que un acuerdo: es un ejemplo de cómo, cuando el Estado y las instituciones locales se ponen de acuerdo, la comunidad entera gana. En Orense vamos a mejorar el acceso a la Unidad Sanitaria, una obra clave para los vecinos, y al mismo tiempo acompañamos a la Cooperativa en el cuidado de sus instalaciones. Es trabajando juntos como logramos transformar realidades”.
