Alquileres y expensas: el combo que golpea a inquilinos en todo el país
"Hay una inflación para propietarios y otra para los inquilinos", advierten. En cada región del país los aumentos pegan distinto: mirá los datos.Economía16 de agosto de 2025Pamela Orellana
Los alquileres en la Argentina no encuentran techo. En agosto, el precio de oferta de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $500.000, según el relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Pero la crisis habitacional no se limita a la Capital: en el interior los aumentos superan la inflación y dejan a los inquilinos cada vez más asfixiados.
Subas por encima del IPC en todo el país
De acuerdo con Inquilinos Agrupados, en julio los alquileres subieron entre 3,3% y 8% mensual en las distintas regiones, frente a un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que apenas marcó 1,9%. En lo que va de 2025, los contratos acumulan incrementos de entre 46,5% y 79,7% interanual, mientras que la inflación general se ubicó en 17,4%.
El detalle regional muestra realidades aún más preocupantes: en el Gran Buenos Aires la suba fue de 3,3% mensual y 46,5% en lo que va del año; en la región Pampeana, 3,9% mensual y 49,7% acumulado; en el Noreste, 7,1% mensual y 60,5% en 2025; en el Noroeste, 8% y 65,4%; en Cuyo, 4,4% y 57,6%; y en la Patagonia, 4,1% y un alarmante 79,7% interanual.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, sostuvo: “La desregulación absoluta de los precios de los alquileres muestra que hay una inflación para propietarios y otra para los inquilinos. El acceso a la vivienda en alquiler se ha vuelto un privilegio”.
Y advirtió: “Es urgente terminar con el decreto 70/2023 y volver a una regulación como lo hace el resto del mundo”.
El impacto en la Ciudad: monoambientes por $500.000
En CABA, el CESO registró que los monoambientes subieron 4,2% en agosto, con un valor medio de $500.000 y un incremento interanual del 42,9%. Los departamentos de dos y tres ambientes se ubican en $600.000 y $800.000 respectivamente, con alzas interanuales del 50% y 33,3%.
En este contexto, el Salario Mínimo Vital y Móvil, de $322.000, apenas cubre el 64,4% de un alquiler de un ambiente. A comienzos de 2025 esa relación llegaba al 70%, lo que expone el deterioro de la capacidad de pago de los trabajadores.
Expensas: una presión que no cede
A los alquileres se suman las expensas, que se convirtieron en un dolor de cabeza extra para los inquilinos y propietarios. En julio, según un informe de ConsorcioAbierto.com realizado sobre 12.000 consorcios, el promedio en CABA llegó a $281.516, con un aumento mensual del 4,8% y una suba interanual del 49%.
Los principales gastos de los edificios corresponden a personal y sueldos (38%), mantenimiento y servicios operativos (27%) y servicios públicos (13%-15%).
El director de ConsorcioAbierto, Albano Laiuppa, explicó: “La proporción de unidades morosas se mantiene relativamente constante, pero el valor total de la deuda crece mes a mes, impulsado por los aumentos en las expensas y las tasas de interés”.
En julio, la tasa de interés promedio en la Ciudad fue de 5% y en la Provincia de Buenos Aires, de 6,4%. “Estos niveles refuerzan la necesidad de mecanismos de seguimiento más precisos y acuerdos de pago sostenibles para evitar que el monto adeudado siga escalando”, agregó Laiuppa.
Una carga cada vez más difícil de sostener
Alquileres que suben por encima de la inflación, expensas que aumentan casi 50% anual y un salario mínimo que no alcanza para cubrir ni un monoambiente componen un escenario cada vez más crítico para los inquilinos.
La situación se repite tanto en la Ciudad como en el interior del país, con aumentos que evidencian la falta de regulación y un mercado que avanza sin freno.
“No todo marcha acorde al plan”: el dardo de Lacunza al oficialismo
El exministro de Economía cruzó al Gobierno de Milei por su política monetaria y advirtió que la tasa al 70% “no será gratuita en producción, consumo y empleo”.
Luis Caputo: “No vamos a dejar que vaya algún peso al mercado”
Riesgo país, dólar y elecciones: Caputo endurece la política monetaria: no inyectará pesos ni para comprar dólares en plena tensión electoral.
Consumo masivo: sube respecto a junio, pero sigue por debajo del año pasado
A pesar de la recuperación mensual impulsada por el interior del país y los autoservicios más pequeños, el consumo masivo no logra revertir la caída interanual, reflejando cambios en los hábitos de compra de los hogares.
Juego online en PBA: cómo detectar casinos legales y evitar fraudes
San Isidro organiza un gran desfile en homenaje al General San Martín
El próximo domingo el Municipio realizará un importante desfile cívico-militar para conmemorar el 175º aniversario de la muerte de San Martín, libertador de América y padre de la independencia.
Imputan a Milei, Lemoine y al Gordo Dan por amenazas a Julia Mengolini
Milei, Lemoine y el Gordo Dan, imputados por amenazas a Mengolini. La Justicia investiga una red de hostigamiento financiada con fondos públicos.
Mayra Mendoza encabezó acto por el 359 aniversario de la ciudad de Quilmes
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó el acto institucional por el 359º aniversario de la Ciudad que se llevó adelante en el Palacio Municipal y que contó con la participación de funcionarios locales y distintos representantes de la comunidad quilmeña.