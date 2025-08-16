Los alquileres en la Argentina no encuentran techo. En agosto, el precio de oferta de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $500.000, según el relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Pero la crisis habitacional no se limita a la Capital: en el interior los aumentos superan la inflación y dejan a los inquilinos cada vez más asfixiados.

Subas por encima del IPC en todo el país

De acuerdo con Inquilinos Agrupados, en julio los alquileres subieron entre 3,3% y 8% mensual en las distintas regiones, frente a un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que apenas marcó 1,9%. En lo que va de 2025, los contratos acumulan incrementos de entre 46,5% y 79,7% interanual, mientras que la inflación general se ubicó en 17,4%.

El detalle regional muestra realidades aún más preocupantes: en el Gran Buenos Aires la suba fue de 3,3% mensual y 46,5% en lo que va del año; en la región Pampeana, 3,9% mensual y 49,7% acumulado; en el Noreste, 7,1% mensual y 60,5% en 2025; en el Noroeste, 8% y 65,4%; en Cuyo, 4,4% y 57,6%; y en la Patagonia, 4,1% y un alarmante 79,7% interanual.

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, sostuvo: “La desregulación absoluta de los precios de los alquileres muestra que hay una inflación para propietarios y otra para los inquilinos. El acceso a la vivienda en alquiler se ha vuelto un privilegio”.

Y advirtió: “Es urgente terminar con el decreto 70/2023 y volver a una regulación como lo hace el resto del mundo”.

El impacto en la Ciudad: monoambientes por $500.000

En CABA, el CESO registró que los monoambientes subieron 4,2% en agosto, con un valor medio de $500.000 y un incremento interanual del 42,9%. Los departamentos de dos y tres ambientes se ubican en $600.000 y $800.000 respectivamente, con alzas interanuales del 50% y 33,3%.

En este contexto, el Salario Mínimo Vital y Móvil, de $322.000, apenas cubre el 64,4% de un alquiler de un ambiente. A comienzos de 2025 esa relación llegaba al 70%, lo que expone el deterioro de la capacidad de pago de los trabajadores.

Expensas: una presión que no cede

A los alquileres se suman las expensas, que se convirtieron en un dolor de cabeza extra para los inquilinos y propietarios. En julio, según un informe de ConsorcioAbierto.com realizado sobre 12.000 consorcios, el promedio en CABA llegó a $281.516, con un aumento mensual del 4,8% y una suba interanual del 49%.

Los principales gastos de los edificios corresponden a personal y sueldos (38%), mantenimiento y servicios operativos (27%) y servicios públicos (13%-15%).

El director de ConsorcioAbierto, Albano Laiuppa, explicó: “La proporción de unidades morosas se mantiene relativamente constante, pero el valor total de la deuda crece mes a mes, impulsado por los aumentos en las expensas y las tasas de interés”.

En julio, la tasa de interés promedio en la Ciudad fue de 5% y en la Provincia de Buenos Aires, de 6,4%. “Estos niveles refuerzan la necesidad de mecanismos de seguimiento más precisos y acuerdos de pago sostenibles para evitar que el monto adeudado siga escalando”, agregó Laiuppa.

Una carga cada vez más difícil de sostener

Alquileres que suben por encima de la inflación, expensas que aumentan casi 50% anual y un salario mínimo que no alcanza para cubrir ni un monoambiente componen un escenario cada vez más crítico para los inquilinos.

La situación se repite tanto en la Ciudad como en el interior del país, con aumentos que evidencian la falta de regulación y un mercado que avanza sin freno.