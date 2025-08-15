Quién es la ex vedette de los 90 que se lanza con Espert

Karen Reichardt, la ex actriz que podría acompañar a Espert en la boleta libertaria

Karen Reichardt, la ex actriz que podría acompañar a Espert en la boleta libertaria

La ex actriz y vedette Karen Reichardt podría dar un salto a la política como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza (LLA) que encabezará José Luis Espert.

Fuentes del espacio confirmaron que su nombre es uno de los que suena con más fuerza para ocupar el segundo lugar de la nómina, reservado a una mujer según lo exige la ley de paridad. En tercer puesto, ya está confirmado el diputado del PRO Diego Santilli, que buscará renovar su banca.

Un fichaje “outsider” con llegada al público

Con la mira puesta en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los libertarios buscan sumar a figuras con alto reconocimiento público. Reichardt, que fue un rostro popular de la TV argentina en los años 90, encaja en ese perfil.

Participó en programas como Brigada Cola, Tachero Nocturno y Despertar de pasiones. También protagonizó una icónica tapa de Playboy junto a María Fernanda Callejón en 1992.

En cine, actuó en comedias como Pasión de multitudes (1995) y Tachero nocturno (1993). En 2014, denunció públicamente conductas inapropiadas del actor Tristán durante trabajos compartidos.

De la pantalla a la causa animal

En los últimos años, Reichardt se alejó de la actuación y desarrolló un perfil como conductora y activista por el bienestar animal. Condujo el programa Amores Perros por TV Pública, dedicado a la adopción responsable y al cuidado de mascotas. También lanzó un emprendimiento de ropa para perros.

Fanática de River Plate, fue panelista en programas deportivos con perspectiva femenina, como Fanáticas, que estuvo siete años al aire y llegó a ser nominado al Martín Fierro.

Mensajes políticos y apoyo a Milei

En su cuenta de X (ex Twitter) suele compartir mensajes de apoyo al presidente Javier Milei y a dirigentes libertarios. En las últimas horas, publicó en Instagram la frase: “Bonaerenses despierten”.

En una entrevista reciente, expresó su visión optimista sobre el futuro del país: “Lo veo con esperanza. Un país destruido necesita tiempo para volver a estar bien. Creo que hay que dar tiempo y tranquilidad. Este país es maravilloso”.

El armado libertario en Buenos Aires

Además de Espert, Santilli y la posible incorporación de Reichardt, se mencionan otros nombres como Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro para completar la boleta bonaerense de LLA.

La jugada busca combinar legisladores con trayectoria política y figuras con alto impacto mediático, en un distrito clave para el oficialismo libertario.