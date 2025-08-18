Gray es candidato con lista propia: "Se viene el verdadero peronismo en Unión Federal"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, será candidato a diputado nacional por su propia lista. De esta manera, se despega de Fuerza Patria y emprende el camino hacia el Congreso de la Nación.

"Se viene el verdadero peronismo en Unión Federal", dijo el jefe comunal en sus redes. Tras ese mensaje, compartió una foto junto a quien la secundará en la lista: María Laura Guazzaroni, presidenta del Concejo Deliberante de Escobar.

“Está claro que no hay otra lista del peronismo en la Provincia que no sea la nuestra. Quien encabeza la de Fuerza Patria, Jorge Taiana, ni siquiera está afiliado. Y Grabois, que tampoco es del partido, se lleva tres lugares a salir, igual que Massa”, dijo Gray.

En efecto, cabe indicar que el peronismo bonaerense cerró su lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre. La boleta será encabezada por Jorge Taiana, exministro de Defensa, quien enfrentará al libertario José Luis Espert en el distrito más grande del país. En el segundo lugar María Jimena López, dirigente del Frente Renovador con experiencia legislativa y actual presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén; y en el tercer puesto Juan Grabois, que aseguró así su desembarco en el Congreso.

Al respecto, el intendente de Esteban Echeverría sostuvo además que “dejaron afuera al peronismo. Es tan así que por primera vez desde 1983 La Matanza no tendrá un candidato a diputado nacional”, disparó. “Le habían prometido cargos a varios intendentes y los dejaron afuera. Y con otros ex intendentes hicieron lo mismo. Por eso nos presentamos, porque el peronismo tiene que estar representado”, añadió.