Gray es candidato con lista propia: "Se viene el verdadero peronismo en Unión Federal"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, lanzó su postulación como diputado nacional con lista propia.Municipales18 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, será candidato a diputado nacional por su propia lista. De esta manera, se despega de Fuerza Patria y emprende el camino hacia el Congreso de la Nación.
"Se viene el verdadero peronismo en Unión Federal", dijo el jefe comunal en sus redes. Tras ese mensaje, compartió una foto junto a quien la secundará en la lista: María Laura Guazzaroni, presidenta del Concejo Deliberante de Escobar.
“Está claro que no hay otra lista del peronismo en la Provincia que no sea la nuestra. Quien encabeza la de Fuerza Patria, Jorge Taiana, ni siquiera está afiliado. Y Grabois, que tampoco es del partido, se lleva tres lugares a salir, igual que Massa”, dijo Gray.
En efecto, cabe indicar que el peronismo bonaerense cerró su lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre. La boleta será encabezada por Jorge Taiana, exministro de Defensa, quien enfrentará al libertario José Luis Espert en el distrito más grande del país. En el segundo lugar María Jimena López, dirigente del Frente Renovador con experiencia legislativa y actual presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén; y en el tercer puesto Juan Grabois, que aseguró así su desembarco en el Congreso.
Al respecto, el intendente de Esteban Echeverría sostuvo además que “dejaron afuera al peronismo. Es tan así que por primera vez desde 1983 La Matanza no tendrá un candidato a diputado nacional”, disparó. “Le habían prometido cargos a varios intendentes y los dejaron afuera. Y con otros ex intendentes hicieron lo mismo. Por eso nos presentamos, porque el peronismo tiene que estar representado”, añadió.
Ishii: "Una ciudad y un país salen adelante con educación pública de calidad"
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, encabezó un encuentro con el personal auxiliar de la educación en el marco de la celebración de su día.
Salazar inauguró el Consultorio de Neurodesarrollo en el Hospital Municipal
La Municipalidad de San Pedro, a través de la Dirección del Hospital, llevó a cabo la inauguración del Consultorio de Neurodesarrollo y Neurología Infantil en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa.
Álvarez, Mena y Decuzzi entregaron escrituras a familias de Lanús
El intendente de Lanús Julián Álvarez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; y el secretario de Gobierno Leandro Decuzzi encabezaron la entrega de 220 escrituras sociales a 154 familias del distrito, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.
Moccero: "El camino es apostar a la educación como motor de desarrollo y oportunidades para todos"
El intendente Ricardo Moccero recibió la visita del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y juntos pusieron en funcionamiento un nuevo espacio destinado a biblioteca y área de informática y entregaron una ambulancia para el sistema de salud del municipio.
Canasta básica con aumentos extremos y menor consumo en los hogares
Un informe advierte que el precio de productos básicos se disparó hasta un 334% desde noviembre de 2023, mientras las familias ajustan sus compras y hábitos.
Racing va por la revancha ante Peñarol en el Cilindro
La Academia recibe al Carbonero en Avellaneda con la obligación de dar vuelta la serie y seguir en la Copa Libertadores en una noche que promete ser decisiva.
Escándalo $LIBRA: Milei bajo la lupa judicial y parlamentaria
El abogado Burlando solicitará la detención de Novelli y Terrones Godoy. Diputados podría aprobar dictamen que reactive la comisión $LIBRA en plena campaña electoral.