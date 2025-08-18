El ausentismo se convirtió en variable central de las próximas elecciones del 7 de septiembre. En 2023, la participación promedio en la Provincia de Buenos Aires fue del 76%, pero los ocho comicios provinciales desdoblados de este año no superaron el 70%, un dato que preocupa a todas las fuerzas políticas. Según la Junta Electoral bonaerense, están habilitados 14.376.592 electores para votar en el principal distrito del país.

Qué puede afectar la concurrencia

El desdoblamiento electoral, la confusión sobre los cargos a elegir, la apatía y el descreimiento en la política aparecen como los principales factores que podrían reducir la concurrencia. Desde la Justicia Electoral, identifican al grupo de 30 a 40 años como el más reticente a votar: es la franja considerada menos informada y comprometida con la política.

Julio Burdman, director de Isasi/Burdman, apunta al desdoblamiento como causa central: “La mayor parte de la población se opone a los comicios desdoblados para cargos legislativos locales en medio término. Es un tipo de elección que para la gente debería ser concurrente con las nacionales”.

Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, coincide: la participación será similar a la observada en otras provincias este año, pero advierte que al ser la primera experiencia desdoblada en PBA “el ausentismo podría ser ligeramente más alto”.

Lo que muestran los números de 2023

En las elecciones de 2023, la participación bonaerense fue del 76%: votaron 10.670.480 de 14.059.933 habilitados, dejando casi 3,4 millones de ausentes. La Cuarta Sección registró la mayor concurrencia (79,73%), mientras que la Quinta tuvo la menor (74,65%).

En términos absolutos, las secciones más pobladas —Primera y Tercera— concentraron la mayor cantidad de ausentes: 1.234.087 y 1.206.909, respectivamente, convirtiéndose en el foco de atención de las fuerzas políticas.

Escenario nacional como antecedente

Ocho distritos que ya celebraron elecciones locales en 2025 —Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Misiones, CABA, Chaco y Santa Fe— no superaron el 66% de participación, con un promedio regional del 51,67%. El piso se dio en Santa Fe el 29 de junio (52%), y en Rosario la concurrencia cayó al 48,16%.

Marcelo Bermolén, del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, sintetiza la tendencia: es “un mensaje implícito de desconfianza, apatía y rebeldía contra las fuerzas políticas en general”.

Quién puede ganar o perder

La discusión sobre beneficiarios del ausentismo divide opiniones. Lucas Romero, de Synopsis Consultores, señala: “La baja participación siempre perjudica a la oposición porque es mucho más común encontrar, entre quienes no van a votar, gente enojada con la situación actual. Hay una ineficiencia de la oposición para convocar a esa gente”.

Por su parte, Lara Goyburu (Management & Fit) indica que los más movilizados serán los fieles a Fuerza Patria y La Libertad Avanza, mientras que los desencantados con ambos polos tenderían a quedarse en sus casas.

Nejamkis aporta una lectura doble: “Si vemos el antecedente de la Ciudad de Buenos Aires, puede perjudicar al peronismo (votan menos los niveles socioeconómicos más bajos). Pero si pensamos que a menor cantidad de votantes, más peso de los aparatos, puede beneficiar al peronismo”.

Vilker añade un factor territorial: “En la provincia, el peronismo podría estar más predispuesto a votar y los intendentes, al renovar concejos y competir como candidatos, tienen capacidad de movilizar electorado; por eso no descarto que la desmovilización termine impactando más en el oficialismo nacional”.

Aunque la estimación general sitúa la participación cerca del 60%, y se espera un repunte en las legislativas nacionales de octubre, aún no hay consenso sobre quién se verá más favorecido. Como sintetiza Shila Vilker: “Todavía tienen que pasar algunas cosas. El tiempo lo es todo en política”.