Diputados confirma una megasesión que complica al Gobierno

La Cámara de Diputados oficializó la convocatoria para una sesión especial este miércoles 20 de agosto a las 12, donde se debatirá una agenda cargada de proyectos que generan fuerte incomodidad en el Gobierno de Javier Milei.

Qué temas se discutirán en la Cámara baja

El temario central incluye el rechazo a los vetos presidenciales a la emergencia en discapacidad y a la reforma jubilatoria. Pero no será lo único: se sumarán iniciativas impulsadas por gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

Además, se pondrán sobre la mesa:

La emergencia en Bahía Blanca, también objetada por Milei,

Proyectos sobre el huso horario,

Cambios al Régimen Penal Tributario,

La nueva conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA, que incluirá un mecanismo diferente para elegir autoridades y fijar plazos de funcionamiento.

El rol de la oposición

La convocatoria fue impulsada por el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, junto a diputados de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica. El movimiento busca repetir el golpe parlamentario del 7 de agosto, cuando la oposición unida se impuso al oficialismo en 12 votaciones consecutivas.

La estrategia de Milei tras la derrota

Tras ese traspié, Javier Milei se reunió en la residencia de Olivos con diputados de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados. El objetivo del encuentro fue blindar los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales y, al mismo tiempo, defender el equilibrio fiscal que el Gobierno considera una de sus banderas principales.

La sesión del miércoles promete ser un nuevo round de la pulseada política entre el Ejecutivo y una oposición que, cada vez más coordinada, busca frenar el avance del oficialismo en el Congreso.