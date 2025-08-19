Alak dijo que el Municipio de La Plata "es uno de los más sólidos de la provincia"

El intendente Julio Alak realizó una recorrida por Gonnet. Destacó: "Estamos en una maratón de obras hace meses".

Municipales19 de agosto de 2025Soledad Castellano

En declaraciones radiales, el intendente platense afirmó que “hay 102 frente de obras en todos los barrios. Establecimos un sistema de participación comunitaria que es extremadamente útil: recorremos obras, le contamos nuestras ideas a los vecinos y escuchamos sus reclamos”.

Y apuntó contra su antecesor Julio Garro: “Los vecinos piden obras. En los últimos 8 años no se hizo prácticamente nada. El municipio estaba en una situación de quiebre no sólo financiero. Hoy es uno de los más sólidos de la provincia”.

Y agregó "los cambios en la ciudad se notan. Estamos solucionando problemas que parecían imposibles”.

En ese sentido, agregó que “La Plata ya no es más una ciudad sin Estado. Ahora tiene un gobierno”.

