Alessandro: "Este es el camino, el del trabajo conjunto"
El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, firmó en La Plata un importante convenio que permitirá la adquisición de bienes de capital para fortalecer los servicios públicos de la ciudad.Municipales19 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, concretó la firma de un nuevo convenio con Provincia Leasing. Según informó el propio jefe comunal, este acuerdo es una herramienta que posibilitará al municipio la compra de nueva maquinaria y bienes de capital.
A través de sus redes sociales, el intendente Alessandro destacó el valor del trabajo conjunto con la administración provincial y expresó su agradecimiento por "el constante acompañamiento y el firme compromiso de nuestro gobernador Axel Kicillof".
En esa línea, subrayó que "en esta actualidad nacional tan difícil, es fundamental contar con un gobierno provincial presente, que entiende las necesidades de los municipios y nos brinda herramientas concretas para poder crecer".
El agradecimiento se hizo extensivo también al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y a su equipo. Alessandro resaltó el rol de la entidad, afirmando que "una vez más, nuestra banca pública demuestra que está al servicio de las y los bonaerenses, invirtiendo en el desarrollo y el trabajo de cada localidad".
"Este es el camino: el del trabajo conjunto para llevar soluciones a nuestra gente. Seguimos gestionando para todos los saltenses", concluyó el mandatario.
