Bevilacqua brindó detalles del convenio que firmó con Provincia
El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, explicó en sus redes el alcance del acuerdo refrendado con Provincia.
"Más tecnología, salud y servicios para Villarino. Firmamos un convenio de leasing con el Banco Provincia que permitirá incorporar equipamiento clave para seguir mejorando la gestión y la vida de nuestros vecinos", sostuvo el intendente.
Y detalló que el acuerdo permitirá sumar 80 computadoras nuevas y monitores para la modernización de la gestión municipal. Tamién un Ecógrafo de última generación para más calidad en el diagnóstico en el Hospital de Médanos.
Por otro lado, el convenio facilitará la adquisición de un Camión compactador para mejor recolección de residuos en todo el distrito. Y 5 camionetas Fiat Strada y 2 Kangoo para Salud.
"Con esta inversión seguimos sumando tecnología, fortaleciendo la salud y mejorando los servicios públicos. Villarino sigue creciendo, con hechos y gestión", cerró.
