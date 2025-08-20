Ianantuony cruzó a Francos y lo acusó de "hacer culto del individualismo"
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, apuntó contra el jefe de gabinete.Municipales20 de agosto de 2025Soledad Castellano
Desde redes, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, apuntó contra el jefe de gabinete, Guillermo Francos.
"Pensar en el Proyecto por encima de las candidaturas, eso es lo difícil de entender para quienes hacen culto del individualismo como Francos", disparó el alcalde.
Sus palabras son en modo de respuesta a las declaraciones vertidas por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien sobre el cierre de listas dijo: "Que ella (por CFK) haya sacado a su hijo como candidato y que Massa no sea candidato es una señal, hay un temor grande al fracaso electoral por parte del Kirchnerismo".
Tras ello, el alcalde comentó "Por eso el Peronismo sigue mas vivo que nunca y las distintas expresiones del conservadurismo (Pro - LLA) no sobrevive una gestión nacional".
Nardini recibió a Kicillof y juntos inauguraron un nuevo Centro de Desarrollo Infantil
Se trata de un espacio donde 180 niños y niñas van a crecer, aprender y compartir su infancia.
Echarren promueve ordenanza para declarar "el desastre y la emergencia de la obra pública abandonada por Milei"
En sintonía con el gobernador Kicillof quien impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia en obra pública en el suelo bonaerense; el intendente de Castelli, Francisco Echarren, hará lo propio en el distrito.
Gómez recibió al ministro Javier Rodríguez
La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, junto al ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezaron una intensa jornada en el distrito.
Acerbo firmó convenio con Kicillof y Cuattromo
Alejandro Acerbo suscribió a la firma de un convenio cuyos fondos serán utilizados para la compra de vehículos de gran porte para el municipio.
Encuesta: se define un escenario inesperado de polarización
Una nueva encuesta reveló un dato clave sobre la predisposición de los votantes y la creciente concentración en dos espacios. Qué anticipa el panorama electoral.
UCR bonaerense: fragmentada para octubre, pone el foco en septiembre
Conocé cómo se fragmentó el radicalismo bonaerense en las listas nacionales tras el cierre de alianzas, en la recta final de cara a las elecciones provinciales.
Récord de despidos y fábricas cerradas en la era Milei según informe
Según un informe privado casi 100 mil empleos privados se esfumaron en la era Milei. La construcción y la industria son los sectores más golpeados.