Ianantuony cruzó a Francos y lo acusó de "hacer culto del individualismo"

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, apuntó contra el jefe de gabinete.

Desde redes, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, apuntó contra el jefe de gabinete, Guillermo Francos.

"Pensar en el Proyecto por encima de las candidaturas, eso es lo difícil de entender para quienes hacen culto del individualismo como Francos", disparó el alcalde.

Sus palabras son en modo de respuesta a las declaraciones vertidas por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien sobre el cierre de listas dijo: "Que ella (por CFK) haya sacado a su hijo como candidato y que Massa no sea candidato es una señal, hay un temor grande al fracaso electoral por parte del Kirchnerismo".

Tras ello, el alcalde comentó "Por eso el Peronismo sigue mas vivo que nunca y las distintas expresiones del conservadurismo (Pro - LLA) no sobrevive una gestión nacional".

