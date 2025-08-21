Susbielles pone el foco en contribuir en la reducción del déficit habitacional cualitativo en Bahía.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó junto a la Subsecretaría de Hábitat y al senador Marcelo Feliú un balance del Programa Fondos Rotativos Solidarios para el Mejoramiento Habitacional, una herramienta destinada a reducir el déficit habitacional cualitativo en la ciudad.

Este programa otorga microcréditos accesibles que permiten a las familias acceder a materiales de construcción mediante el pago mensual de una cuota reducida. En 2024, se entregaron 355 créditos que alcanzaron a 42 barrios de Bahía Blanca.

Según destacó Susbielles, este logro fue posible gracias al trabajo articulado con Cáritas, Ser Comunidad, equipos técnicos y promotores barriales, lo que permitió que las familias pudieran mejorar sus viviendas y avanzar hacia condiciones más dignas.

“Seguimos construyendo el camino hacia una mejor calidad de vida de nuestra comunidad”, señaló el jefe comunal al presentar los resultados de la iniciativa.

Inversión en la reconstrucción de sumideros

Por otra parte, Susbielles anunció el inicio de una obra clave en la infraestructura de la ciudad: la reconstrucción de 250 sumideros afectados por el temporal y el recambio de antiguas estructuras que ya no tenían dimensiones adecuadas para la demanda actual.

Con una inversión de $1.340 millones financiada por la Provincia de Buenos Aires, la obra permitirá triplicar la superficie de captación y evacuación hídrica, lo que significará un mejor drenaje durante lluvias intensas.

El intendente agradeció al gobernador Axel Kicillof, al ministro Gabriel Katopodis y al funcionario Álvarez por el compromiso sostenido con los bahienses. “Estas obras son fundamentales para garantizar mayor seguridad urbana frente a los fenómenos climáticos”, remarcó.

Dos ejes de gestión: vivienda y obras hidráulicas

Con estos anuncios, la gestión municipal busca dar respuesta a dos problemáticas centrales en Bahía Blanca: por un lado, el acceso a una vivienda digna y, por otro, la infraestructura hídrica que permita mitigar los efectos de las tormentas.

El intendente resaltó que tanto los microcréditos habitacionales como la reconstrucción de sumideros forman parte de un trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y organizaciones sociales, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida en los barrios y generar condiciones de mayor seguridad y bienestar para los vecinos.