Bahía Blanca: Susbielles presentó avances en viviendas y obras hidráulicas clave
El intendente presentó el balance del programa de microcréditos para viviendas y anunció el inicio de la reconstrucción de sumideros con fondos provinciales.Municipales21 de agosto de 2025Andrés Montero
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó junto a la Subsecretaría de Hábitat y al senador Marcelo Feliú un balance del Programa Fondos Rotativos Solidarios para el Mejoramiento Habitacional, una herramienta destinada a reducir el déficit habitacional cualitativo en la ciudad.
Este programa otorga microcréditos accesibles que permiten a las familias acceder a materiales de construcción mediante el pago mensual de una cuota reducida. En 2024, se entregaron 355 créditos que alcanzaron a 42 barrios de Bahía Blanca.
Según destacó Susbielles, este logro fue posible gracias al trabajo articulado con Cáritas, Ser Comunidad, equipos técnicos y promotores barriales, lo que permitió que las familias pudieran mejorar sus viviendas y avanzar hacia condiciones más dignas.
“Seguimos construyendo el camino hacia una mejor calidad de vida de nuestra comunidad”, señaló el jefe comunal al presentar los resultados de la iniciativa.
Inversión en la reconstrucción de sumideros
Por otra parte, Susbielles anunció el inicio de una obra clave en la infraestructura de la ciudad: la reconstrucción de 250 sumideros afectados por el temporal y el recambio de antiguas estructuras que ya no tenían dimensiones adecuadas para la demanda actual.
Con una inversión de $1.340 millones financiada por la Provincia de Buenos Aires, la obra permitirá triplicar la superficie de captación y evacuación hídrica, lo que significará un mejor drenaje durante lluvias intensas.
El intendente agradeció al gobernador Axel Kicillof, al ministro Gabriel Katopodis y al funcionario Álvarez por el compromiso sostenido con los bahienses. “Estas obras son fundamentales para garantizar mayor seguridad urbana frente a los fenómenos climáticos”, remarcó.
Dos ejes de gestión: vivienda y obras hidráulicas
Con estos anuncios, la gestión municipal busca dar respuesta a dos problemáticas centrales en Bahía Blanca: por un lado, el acceso a una vivienda digna y, por otro, la infraestructura hídrica que permita mitigar los efectos de las tormentas.
El intendente resaltó que tanto los microcréditos habitacionales como la reconstrucción de sumideros forman parte de un trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y organizaciones sociales, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida en los barrios y generar condiciones de mayor seguridad y bienestar para los vecinos.
Mayra Mendoza: "Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros invertimos para prevenir el delito"
La mandamás de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió la visita del gobernador Kicillof junto a quien inauguró una Alcaidía Departamental.
Moreno: Mariel Fernández presentó el primer Censo de la Economía Popular e inauguró la Casa de las Culturas
El distrito presentó un censo inédito para reconocer el trabajo de la economía popular y recuperó un edificio histórico en Las Catonas.
Sujarchuk dijo que el equilibrio fiscal no puede sostenerse sobre la espalda de los que más nos necesitan
El jefe comunal de Escobar celebró que se haya frenado en Diputados el veto a la Emergencia en Discapacidad.
San Pedro: Se presentó el programa piloto “Desde el Aula” de educación ambiental
El objetivo del programa es involucrar a las escuelas y a las comunidades en la gestión de residuos y la economía circular.
La UCR se parte en el Senado y nace Somos Buenos Aires
La interna radical se refleja en la Cámara alta: Maspoli y Cellillo anunciaron su salida de UCR-Cambio Federal y presentaron el bloque Somos Buenos Aires.
Encuesta en Provincia: quién lidera y cómo se reparte el voto
Explosiva encuesta en Provincia: ventaja clara en el conurbano, sorpresa en La Plata y un dato que preocupa al mileísmo. Enterate acá todos los números.
Coimas y laboratorios: los audios que sacuden al Gobierno de Milei
Estalló un nuevo escándalo: audios atribuidos a Diego Spagnuolo revelan una supuesta red de coimas que salpica a Karina Milei y a los Menem.