Moreno: Mariel Fernández presentó el primer Censo de la Economía Popular e inauguró la Casa de las Culturas
El distrito presentó un censo inédito para reconocer el trabajo de la economía popular y recuperó un edificio histórico en Las Catonas.Municipales21 de agosto de 2025Andrés Montero
El Municipio de Moreno presentó el primer Registro y Censo local de la Economía Popular, una iniciativa creada por decisión política de la intendenta Mariel Fernández a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL).
El objetivo del relevamiento es reconocer qué y quiénes generan trabajo desde la economía popular, con el fin de diseñar políticas públicas que garanticen derechos, promuevan la producción y fortalezcan la inclusión laboral en el distrito.
La presentación se llevó a cabo en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, donde se expusieron los resultados ante representantes del sector.
Resultados del censo: protagonismo de mujeres y trabajo asociativo
Entre los principales datos relevados, el estudio señala que:
- 74% de las personas censadas son mujeres.
- 62% tiene más de 40 años.
- Más del 40% de la producción corresponde al rubro gastronómico.
- La industria textil se ubica como la principal forma de comercialización.
- En el sector servicios, más del 45% desarrolla tareas esenciales como limpieza, cuidados y actividades socio comunitarias.
- 1 de cada 4 trabajadores lo hace en formato asociativo.
Asimismo, se confirmó que más de 1.000 trabajadores y trabajadoras están organizados en colectivos asociativos, principalmente en construcción y agropecuaria (20% cada uno), seguidos por textil (13,3%), gastronomía y mantenimiento (8,9% cada uno), servicios y reciclado (6,7% cada uno) y otras actividades como educación, cultura, artesanías, comercialización y agroalimentación (entre 2,2% y 4,4%).
Estos resultados, según se destacó, permiten profundizar el acompañamiento a un sector clave para la generación de empleo y producción en Moreno.
Una Casa de las Culturas para Las Catonas
En paralelo, la intendenta Mariel Fernández encabezó la inauguración de la Casa de las Culturas del barrio Las Catonas, un edificio histórico que estuvo abandonado durante más de una década y que fue recuperado y refaccionado con financiamiento provincial.
Durante el acto, la jefa comunal expresó:
“Tenemos derecho a la belleza, a nuestra identidad cultural, a recrear nuestra historia y a habitar lugares bellos y gratuitos. Esta es la Casa de las Culturas, la casa de esta comunidad de Catonas, para que la disfruten y cuidemos de nuestros jóvenes, infancias, abuelos y abuelas. La identidad cultural para nosotros es importante”.
El renovado espacio, ubicado en Chuquisaca entre Tte. Origone y J. Newbery, albergará la Delegación de Trujui, el IMDEL, el Punto Joven con actividades deportivas para las juventudes, la Casa de Justicia, además de talleres culturales destinados a toda la comunidad.
Identidad cultural y políticas de inclusión
La inauguración contó con la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones locales y vecinos que celebraron la recuperación de un edificio emblemático para el barrio.
Con estas dos iniciativas —el censo de la economía popular y la apertura de la Casa de las Culturas—, el Municipio de Moreno avanza en un modelo de gestión que combina inclusión laboral y fortalecimiento cultural, con políticas que apuntan a mejorar la calidad de vida de la comunidad y reafirmar la identidad local.
