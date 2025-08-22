Stadnik recibió al ministro bonaerense, Javier Rodríguez

El ministro Javier Rodríguez encabezó este jueves un acto en el municipio de Carlos Casares, junto al intendente Daniel Stadnik, donde entregó una pala cargadora frontal destinada al fortalecimiento del parque automotor local y participó de la inauguración de la obra del acceso Oeste de la localidad.

“Ante un gobierno nacional que le da la espalda a las necesidades de los bonaerenses, hay un gobierno del municipio y hay un gobierno de la provincia que siguen diciendo que necesitamos obras públicas y que las vamos a concretar con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, pero vamos a seguir trabajando con este objetivo”, expresó Javier Rodríguez.

Y agregó: “En estos momentos difíciles trabajamos codo a codo, con obras concretas”

La maquinaria entregada corresponde a una pala cargadora frontal marca Crybsa, modelo C80, con motor diésel, potencia de 100 HP, capacidad de carga de 2.000 kg y balde de 1 m³. El equipo será utilizado para tareas de mejora y mantenimiento de caminos rurales en el distrito, como parte de la cuarta etapa del Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. El ministro señaló que también se están entregando estos días palas cargadoras a los municipios de 9 de Julio y Bolívar, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de estos municipios.

Según los registros oficiales de la Municipalidad de Carlos Casares, ya llovieron más de 1.000 milímetros (mm) entre enero y lo que va de agosto, lo que genera un impacto directo sobre la producción, con una importante superficie inundada y anegada y la afectando la transitabilidad de los caminos rurales.

“Estamos pasando una situación difícil con lluvias que han sido extremadamente elevadas, que han generado inundaciones, anegamiento. En esa situación tan difícil tenemos un Gobierno Nacional que dice ‘nosotros no vamos a hacer nada’. Entonces tenemos que resolverlo entre el municipio y la Provincia generando las distintas acciones. Nosotros declaramos la emergencia agropecuaria acá en Casares: está vigente desde el 1 de marzo de este año, y todavía estamos esperando que el gobierno nacional la homologue y la ratifique”, señaló Rodríguez.

Y adelantó: ”En la próxima Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDABA) vamos a proponer la prórroga de la emergencia climática en la zona”.

Cabe señalar que la declaración de emergencia le permite a los productores, según el grado de afectación, tener una eximición o una prórroga de los impuestos provinciales. Para obtener esa acción con respecto a los impuestos nacionales se requiere de la homologación nacional, pendiente. Por otro lado, los productores afectados tienen a disposición líneas de financiamiento específicas, como la línea de emergencia del ministerio que tiene una tasa del 35%. Cabe señalar, por otra parte, que a partir de esta gestión provincial, los certificados de emergencia no se informan al sistema financiero, por lo cual no se ve afectada la situación del productor ante entidades financieras privadas.