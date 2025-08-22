Stadnik recibió al ministro bonaerense, Javier Rodríguez
El funcionario provincial hizo entrega de maquinaria del Plan de Mejora de Caminos Rurales e inauguró el acceso Oeste.Municipales22 de agosto de 2025Soledad Castellano
El ministro Javier Rodríguez encabezó este jueves un acto en el municipio de Carlos Casares, junto al intendente Daniel Stadnik, donde entregó una pala cargadora frontal destinada al fortalecimiento del parque automotor local y participó de la inauguración de la obra del acceso Oeste de la localidad.
“Ante un gobierno nacional que le da la espalda a las necesidades de los bonaerenses, hay un gobierno del municipio y hay un gobierno de la provincia que siguen diciendo que necesitamos obras públicas y que las vamos a concretar con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, pero vamos a seguir trabajando con este objetivo”, expresó Javier Rodríguez.
Y agregó: “En estos momentos difíciles trabajamos codo a codo, con obras concretas”
La maquinaria entregada corresponde a una pala cargadora frontal marca Crybsa, modelo C80, con motor diésel, potencia de 100 HP, capacidad de carga de 2.000 kg y balde de 1 m³. El equipo será utilizado para tareas de mejora y mantenimiento de caminos rurales en el distrito, como parte de la cuarta etapa del Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. El ministro señaló que también se están entregando estos días palas cargadoras a los municipios de 9 de Julio y Bolívar, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de estos municipios.
Según los registros oficiales de la Municipalidad de Carlos Casares, ya llovieron más de 1.000 milímetros (mm) entre enero y lo que va de agosto, lo que genera un impacto directo sobre la producción, con una importante superficie inundada y anegada y la afectando la transitabilidad de los caminos rurales.
“Estamos pasando una situación difícil con lluvias que han sido extremadamente elevadas, que han generado inundaciones, anegamiento. En esa situación tan difícil tenemos un Gobierno Nacional que dice ‘nosotros no vamos a hacer nada’. Entonces tenemos que resolverlo entre el municipio y la Provincia generando las distintas acciones. Nosotros declaramos la emergencia agropecuaria acá en Casares: está vigente desde el 1 de marzo de este año, y todavía estamos esperando que el gobierno nacional la homologue y la ratifique”, señaló Rodríguez.
Y adelantó: ”En la próxima Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDABA) vamos a proponer la prórroga de la emergencia climática en la zona”.
Cabe señalar que la declaración de emergencia le permite a los productores, según el grado de afectación, tener una eximición o una prórroga de los impuestos provinciales. Para obtener esa acción con respecto a los impuestos nacionales se requiere de la homologación nacional, pendiente. Por otro lado, los productores afectados tienen a disposición líneas de financiamiento específicas, como la línea de emergencia del ministerio que tiene una tasa del 35%. Cabe señalar, por otra parte, que a partir de esta gestión provincial, los certificados de emergencia no se informan al sistema financiero, por lo cual no se ve afectada la situación del productor ante entidades financieras privadas.
Wischnivetzky: "Hay dos modelos muy contrastados y nosotros apostamos al que sigue construyendo"
El intendente de Mar Chiquita inauguró un nuevo Centro de Internación y Atención Polivalente en General Pirán.
Alak y Larroque entregaron más de 300 escrituras gratuitas en La Plata
El intendente de La Plata y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, encabezaron un acto de otorgamiento de más de 300 actas de regularización dominial.
Empleados municipales de General Alvear recibirán un nuevo incremento salarial
Los haberes acumulan una suba del 17,72% frente a una inflación del 17,23%. Además, se realizó un homenaje a José de San Martín.
Mayra Mendoza: "Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros invertimos para prevenir el delito"
La mandamás de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió la visita del gobernador Kicillof junto a quien inauguró una Alcaidía Departamental.
Encuesta en Provincia: quién lidera y cómo se reparte el voto
Explosiva encuesta en Provincia: ventaja clara en el conurbano, sorpresa en La Plata y un dato que preocupa al mileísmo. Enterate acá todos los números.
Elecciones bonaerenses: así se verán las boletas este 7 de septiembre
Sin listas sábanas: las boletas 2025 en Provincia llegan con fotos, colores y cambios polémicos. Todo lo que tenés que saber para septiembre.
Encuesta reveló quién ganaría en las legislativas provinciales
La última encuesta muestra a Fuerza Patria y La Libertad Avanza en un duelo cerrado para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.