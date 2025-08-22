Wischnivetzky: "Hay dos modelos muy contrastados y nosotros apostamos al que sigue construyendo"

"¡General Pirán tiene nuevo Centro de Internación y Atención Polivalente! En el 75° aniversario del centro de salud Dr. Luis Sagasta, inauguramos nuevos servicios: laboratorio totalmente equipado, servicio médico de internación las 24 horas los 7 días de la semana y la nueva denominación", se informó desde la comuna.

Con tecnología como centrifugadora, microscopio, contador hematológico y equipos de química y iones, el análisis de muestras se realiza directamente en la localidad, garantizando atención más rápida y efectiva.

Se destacó que fue posible por el esfuerzo de la comunidad: "cooperadora, municipio y provincia juntos para fortalecer el acceso a la salud, con una mirada integral y una inversión sostenida en infraestructura, equipamiento y profesionales".

En tanto, el intendente Wischnivetzky dijo: "Es una inversión constante en recursos, obras, personal, todo eso tiene que ver con cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Hay un Estado que se borra y un Estado que cuida, la provincia está presente y la nación se corre de sus responsabilidades"

"Hay dos modelos muy contrastados y nosotros apostamos al que sigue construyendo salud pública, educación y seguridad con Kicillof y en comunidad".