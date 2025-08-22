Álvarez y Decuzzi inauguraron el nuevo Polideportivo Municipal Monte Chingolo
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, inauguraron el Polideportivo Municipal Monte Chingolo, ubicado en Monasterio y Pitágoras. Se trata de una una obra desarrollada exclusivamente con fondos municipales.Municipales22 de agosto de 2025Soledad Castellano
"Estamos muy contentos y orgullosos por la inauguración de este nuevo espacio. Son obras que representan una reivindicación para toda la comunidad y, por sobre todas las cosas, fomentan la vida de barrio que vivimos los que crecimos en Lanús, y que queremos recuperar", dijo Julián Álvarez.
Detalles del predio
El nuevo predio cuenta con un domo de patinaje, dos canchas de fútbol, una de vóley, dos de fútbol tenis y dos multideportes. También, dispone de una zona de juegos, otra de descanso, nuevo mobiliario urbano, gradas, vestuarios y baños.
Con el objetivo de recuperar la ex-traza del Ferrocarril Belgrano Sur para el disfrute de los vecinos y las vecinas, el Munipio emplazó este espacio que implicó tareas de construcción de senderos y veredas, parquización, reforestación, incorporación de luminarias en el barrio, pintura y puesta en valor del edificio ferroviario para el área de administración.
Acompañaron al intendente, Julián Álvarez, y al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, María Emilia Aristei, el secretario de Cultura y Deportes, Alejo Di Carlo, y el subsecretario de Deportes, Gonzalo Díaz, entre otras autoridades.
