Espinoza: “Durante años soñamos con este momento que hoy vemos hacerse realidad gracias al compromiso de la Provincia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este jueves junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, los avances de las obras de ampliación del Polo Tecnológico de Innovación en la localidad de Ciudad Evita.

Estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la secretaria de Producción municipal, Débora Giorgi; la secretaria general de Gobierno, Silvia Francese; y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este Polo Tecnológico que estamos construyendo se va a convertir en una verdadera incubadora de talento, de innovación y de oportunidades para el municipio y la provincia de Buenos Aires”.

“En este espacio van a confluir universidades, empresas y laboratorios para integrarse y promover nuevos proyectos: esta obra es mucho más que levantar un edificio, es proyectar y construir el futuro de La Matanza”, agregó.

“En la Provincia no necesitamos menos, sino más inversión en ciencia y más universidades públicas, gratuitas y que estén cerca de la gente porque son la garantía de que haya nuevas oportunidades de desarrollo para nuestro país”, sostuvo el Gobernador.

Detalles del Polo Tecnológico de Innovación

El Polo Tecnológico de Innovación es un espacio destinado al desarrollo de nuevas tecnologías para potenciar la producción, la educación y la generación de trabajo moderno en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto consta de dos etapas, con una inversión provincial total de $8.897 millones, y constituirá un espacio de difusión de nuevas tecnologías vinculadas a la industria 4.0, la biotecnología y la inteligencia artificial.

Magario: "Es reflejo de nuestra apuesta por la ciencia y el desarrollo"

Por su parte, Magario remarcó: "Este polo es un reflejo de nuestra apuesta por la ciencia y el desarrollo, conscientes de la importancia que tienen en el futuro de una sociedad”. “En la Provincia creemos en un Estado que acompañe la formación tecnológica y el acceso a la educación para igualar oportunidades y que nadie quede excluido”, indicó.

Un sueño hecho realidad, según Espinoza

Al respecto, Espinoza subrayó: “Durante años soñamos en La Matanza con este momento que hoy vemos hacerse realidad gracias al compromiso de la Provincia”.

“Mientras el Gobierno nacional ataca lo público y lo estatal, este Polo Tecnológico es consecuencia de un Estado eficiente y responsable que piensa en el futuro de las nuevas generaciones”, señaló.

En tanto, Giorgi sostuvo: "Este polo busca ser un faro donde puedan coexistir el sector privado, el campo científico-tecnológico, las universidades y un Estado que fomente el desarrollo y la revolución tecnológica”.

Durante la jornada, el Gobernador y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, inauguraron el nuevo Jardín de Infantes N°1025, el primero con doble jornada en el municipio. A partir de una inversión de $1.502 millones, las instalaciones cuentan con seis aulas, biblioteca, SUM, sala de música y patio de juegos.

Por último, Kicillof remarcó: “Ni en La Matanza ni en la provincia de Buenos Aires vamos a permitir que destruyan nuestros sueños y nuestras oportunidades de desarrollo”. “El 7 de septiembre la boleta de Fuerza Patria nos va a permitir ponerle un freno a Javier Milei, pero además cuidar a nuestra universidad pública y seguir apostando a la ciencia y la soberanía nacional”, concluyó.

Estuvieron presentes el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el director de Inspección General, Silvio Maffeo; el diputado nacional Daniel Gollan; el secretario administrativo del Senado provincial, Roberto Feletti; la secretaria local de Políticas Educativas, Silvina Gvirtz; la dirigenta María Reigada; y su par Daniel Filmus.