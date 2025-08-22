Osuna recibió a Bakatkis juntos sortearon viviendas

El partido de General Las Heras vivió una tarde cargada de emoción con el sorteo público preadjudicatario de 25 viviendas que se realizó con la presencia de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, que acompañó al intendente Javier Osuna en el acto de la actividad.

“Este reconocimiento que el intendente hace a sus empleados municipales es muy valioso y atinado en el contexto nacional, donde hay una negación muy fuerte hacia el empleado público. Antes de que comiencen los movimientos de suelo para construir las casas, los trabajadores del Estado llevan adelante todos los trámites necesarios para concretar el sueño de la casa propia y no paran hasta que se terminan y las viviendas son adjudicadas a sus futuros dueños”, comentó la ministra Batakis.

“En tiempos donde los alquileres están por las nubes llegar a tener tu casa por una cuota accesible, esa es la verdadera libertad”, finalizó la ministra.

Pasado el mediodía, las familias se fueron acercando a la sede de la Sociedad Española, ubicada en calle Rivadavia, para presenciar el sorteo de las 25 nuevas casas que están en ejecución para empleados municipales en el barrio El Mirador.

Las viviendas preadjudicadas pertenecen a un proyecto habitacional de 61 unidades funcionales, de las cuales ya se sortearon 2 para bomberos voluntarios de la localidad y 4 para personas con discapacidad o grupo familiar que tenga algún integrante con discapacidad.

En cuanto a las características de las casas, que están ubicadas en Chacra 3, cerca del Aeródromo de General Las Heras, tendrán casi 59 metros cuadrados y contarán con 2 dormitorios.