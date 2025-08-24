Fentanilo: comisión, chats y García Furfaro ante la Justicia

La Cámara de Diputados prepara la creación de una Comisión Investigadora por el caso del fentanilo mortal, vinculada a la muerte de 96 personas. La iniciativa, impulsada por la diputada del PRO Silvana Giudici, será debatida en la comisión de Peticiones, Informes y Reglamentos que conduce Silvia Lospennato.

Hasta el momento, existen cuatro proyectos: uno de Pablo Juliano (Democracia), otro de Giudici, un tercero del fueguino Jorge Araujo (Unión por la Patria) y uno encabezado por Victoria Tolosa Paz, con apoyo de 67 legisladores, que propone una comisión bicameral conformada por diputados y senadores.

Este proyecto establece 16 integrantes, con presidencia de un diputado, vicepresidencia de un senador y secretaría designada por votación simple. Además, prevé que, en caso de empate en la elección de autoridades, se privilegiará al candidato respaldado por los bloques con mayor cantidad de legisladores en la Cámara respectiva.

El objetivo de la comisión será funcionar durante 90 días, emitir un primer informe a los 30 días y elaborar un informe final con conclusiones y recomendaciones legislativas y de políticas públicas. El tema ya tuvo un primer acuerdo cuando la comisión de Salud solicitó un informe conjunto al Poder Ejecutivo con 26 preguntas.

Chats del laboratorio revelarían irregularidades graves

La Justicia cuenta con chats de empleados del Laboratorio Ramallo, productor del fentanilo contaminado, cuyos contenidos forman parte del expediente al que tuvo acceso la prensa, y que podrían evidenciar desidia, falta de controles y presunta falsificación de registros.

Uno de los chats de mayo de 2024 señala: “La verdad que es lamentable lo de producción, hasta que no pase algo grave, parece que no van a escarmentar”. En otro, un empleado comenta que los resultados del fentanilo eran inconsistentes y que el control de calidad estaba en manos de HLB Pharma: “La potencia del fentanilo no se la puedo asegurar porque eso lo analizan en HLB”.

Según consta en el expediente, los registros de producción no siempre se asentaban correctamente en los “batch records” y en algunos casos habrían sido completados a posteriori. En diciembre de 2024, previo a la distribución de los lotes contaminados, un superior del laboratorio escribía: “Todos sabíamos que esa producción se hizo en el aire con respecto a la documentación”.

Declaración de Ariel García Furfaro ante la Justicia

El dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, Ariel García Furfaro, declaró ante el juez federal Ernesto Kreplak durante casi seis horas, negando conocer las irregularidades que derivaron en la contaminación del fentanilo. Aseguró que su responsabilidad se limitaba a la gestión comercial, no técnica, y manifestó: “Estoy acá para que me corten la cabeza”, en señal de disposición a permanecer detenido si ello contribuye a esclarecer lo sucedido.

Furfaro sostuvo que la contaminación detectada en los lotes 31202 y 31244 “no es del laboratorio, sino de las que aparecen en los hospitales”, y mencionó la posibilidad de sabotaje o contaminación externa, deslindando responsabilidades hacia un exsocio. El empresario priorizó la situación de las familias afectadas y no solicitó excarcelación.

Al momento de la investigación, además de Ariel estaban detenidos sus hermanos Diego y Damián Furfaro, su madre Nilda Furfaro y otros directivos y técnicos, quienes prestarían declaración en los días siguientes.