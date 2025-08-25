Milei vuelve a la campaña golpeado por el caso ANDIS

A menos de dos semanas de las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei vuelve al territorio clave de su armado político. Lo hace en medio del ruido que generaron los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que salpicaron a la Casa Rosada y a su hermana Karina Milei.

La Libertad Avanza (LLA) tuvo una semana marcada por tropiezos. Primero fue la suspensión por mal clima del acto en Junín donde se presentarían los candidatos nacionales y, luego, la filtración de audios de Spagnuolo, donde se menciona un esquema de supuestas coimas que involucra a la secretaria general de la Presidencia.

Lejos de replegarse, el oficialismo libertario confirmó que Milei encabezará este lunes el postergado acto en Junín y el miércoles una caravana en Lomas de Zamora. Ambos eventos serán testeos de fuerza, con la incógnita de si el Presidente hará alguna alusión al escándalo.

La estrategia del silencio

Desde el Gobierno trazaron una línea clara: el único autorizado a hablar del caso es Guillermo Francos. “No pongo las manos en el fuego por nadie, pero no dudo de la idoneidad de nuestros funcionarios”, dijo el jefe de Gabinete, aunque remarcó que Spagnuolo debería “probar lo que dice o admitir que incumplió sus deberes al no denunciarlo”.

Cerca del Presidente aseguran que no hará declaraciones públicas sobre el tema. “Ni loco va a hablar Milei”, repiten sus allegados. Sin embargo, no descartan que deje caer una indirecta en alguno de los actos de campaña.

Karina Milei rompe el silencio

En paralelo, Karina Milei reapareció en La Matanza durante una jornada de formación de fiscales libertarios. Ante más de 8.000 militantes, lanzó un mensaje que encendió la polémica: “Vinimos para que no roben más”.

La frase cobra un peso particular porque ella misma es mencionada en la causa por las presuntas coimas en la ANDIS. Spagnuolo, en los audios difundidos, la señaló como una de las beneficiarias del circuito de recaudación ilegal.

Lejos de eludir la exposición, Karina agradeció la masiva convocatoria y reforzó la consigna de fiscalización: “Todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”. Luego, en su cuenta de X, celebró: “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Libertad o nada”. Nada dijo sobre el escándalo.

Denuncias cruzadas y pulseada con el kirchnerismo

Los armadores libertarios, bajo la conducción de Sebastián Pareja, acusan al kirchnerismo de operar para frenar los actos de campaña en distintos municipios. Citan suspensiones de locales, cambios forzados de sedes y amenazas a dirigentes.

Según LLA, en Pergamino la Sociedad Rural revocó a último momento un alquiler para un acto de José Luis Espert, y en Avellaneda un club canceló un evento educativo con la excusa de un partido de AFA. En Lomas de Zamora, Moreno y Junín, los libertarios denuncian “aprietes” y hasta un cacerolazo organizado para hostigar a Milei.

Un cierre en terreno hostil

Con este telón de fondo, Milei planifica un cierre de campaña en Moreno el 3 de septiembre. En su entorno confían en que su presencia en bastiones kirchneristas como Lomas de Zamora mostrará fortaleza política, pese al impacto del escándalo.

La disputa con el peronismo en la provincia de Buenos Aires se juega voto a voto y será determinante para medir el verdadero alcance de La Libertad Avanza rumbo a octubre.