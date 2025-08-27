FIT-U apuesta a salario, trabajo y educación en Buenos Aires

FIT-U busca consolidarse como tercera fuerza con propuestas de salario, trabajo y educación

El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) encara las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre con la mira puesta en consolidarse como tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires, apostando fuerte al conurbano y La Plata. En las ultimas horas, el diputado nacional y primer candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral, Nicolás del Caño, presentó las principales propuestas del espacio, centradas en salario, trabajo, vivienda y educación.

Salarios y derechos laborales como eje central

"Como siempre, a favor de los laburantes. Hay que aumentar ya los salarios y terminar con los tarifazos", expresó Del Caño. El candidato destacó que "el salario mínimo tiene que cubrir el costo de la canasta familiar, o sea, lo que le cuesta vivir a una trabajadora, a un trabajador, que incluye no solo la alimentación, la vestimenta, el esparcimiento, sino también el pago del transporte y de los servicios".

Del Caño denunció que los aumentos "se han dado muy por encima de la inflación. Javier Milei pisa las paritarias para que pierdan los salarios", y subrayó que el FIT-U propone que "el salario cubra el costo de vida de los trabajadores y trabajadoras, enfrentando el ajuste en los recintos y en las calles". Según el frente, esta estrategia busca garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores y jubilados, tanto en el legislativo como en la movilización social.

Reducción de la jornada laboral y equidad política

Entre las medidas que plantea el FIT-U, el recorte de la jornada laboral es uno de los ejes principales. Del Caño sostuvo: "Proponemos reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, para generar un millón de puestos de trabajo, aplicando esta medida a las principales 12.000 empresas de la Argentina". La propuesta apunta a transformar el empleo informal en trabajo estable y con derechos, ampliando la cobertura a quienes actualmente se encuentran desocupados.

En cuanto a la equidad política, el candidato aseguró que "todos los funcionarios políticos deben cobrar lo mismo que un laburante. Que no sea un privilegio acceder a un cargo, a una banca, en el Senado, en la Cámara de Diputados. O los jueces, también, que están llenos de privilegios. Tienen que ser revocables y cobrar lo mismo que un trabajador".

Vivienda, educación y rechazo a la deuda externa

El FIT-U también enfoca sus propuestas en políticas públicas: "Basta de pagarle la deuda a los especuladores. Que esa plata vaya a la educación, a la salud y a las obras públicas", afirmó Del Caño. Para la izquierda, la deuda con el FMI y los especuladores privados es "ilegítima e ilegal, fraudulenta", y debe ser desconocida de manera soberana, destinando esos recursos a infraestructura, salud y vivienda para millones de familias.

Estrategia electoral y expectativa de bancas

El FIT-U confía en su performance en la provincia, con especial foco en la Tercera y Octava Sección Electoral. Según encuestas internas, el espacio alcanza un 6,3% a nivel provincial, con picos de 7,5% en la Tercera sección y 10,3% en la Octava, La Plata. Estas cifras superarían el piso del 5,5% necesario en la Tercera para asegurar al menos una banca en la Cámara de Diputados.

La izquierda proyecta capitalizar el desgaste de La Libertad Avanza y la interna del peronismo, buscando consolidar su lugar como alternativa frente a la polarización. El escenario desdoblado de septiembre plantea un desafío, pero también una ventana estratégica: sectores que votaron a Milei y hoy sufren el ajuste, junto a peronistas decepcionados con sus internas, podrían volcar su apoyo al FIT-U.

Con referentes conocidos como Del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola, el frente apuesta a repetir los logros de 2021 y expandir su presencia en concejalías de La Matanza, Merlo, Berazategui y Florencio Varela.

