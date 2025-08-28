Achával: "Tenemos la firme convicción de que la salud es un derecho"
El intendente de Pilar, Federico Achával, recibió la visita del gobernador Axel Kicillof. Juntos encabezaron un acto con trabajadores de la salud.Municipales28 de agosto de 2025Soledad Castellano
"Participamos junto a Kicillof y ministros de un encuentro con médicos y trabajadores de todo el sistema de salud de la Provincia. Tenemos la firme convicción de que la salud es un derecho, y por eso seguimos trabajando todos los días para que cada vecino reciba la atención que merece", dijo el intendente de Pilar, Federico Achával, sobre el encuentro que tuvo como anfitrión a su distrito.
“Hoy muchos se dan cuenta de que el Estado no es el enemigo, porque sin él terminaríamos en una sociedad más excluyente, en donde se facilita el camino a los que vienen a hacer negocios: nunca más claro que no vinieron a traer bienestar, sino a garantizar negocios”, sostuvo Kicillof durante el acto y agregó: “La motosierra no era contra la casta, sino contra los humildes, los trabajadores y el sistema de salud. A Milei el pueblo ya lo descubrió: es un estafador y un mentiroso que trabaja en defensa de los intereses de los sectores más concentrados de la Argentina”.
En ese sentido, el Gobernador señaló que “no nos van a convencer de que podemos vivir mejor destruyendo los hospitales y echando a los médicos y a los enfermeros que cuidan a nuestro pueblo”.
“La salud pública se fortalece si tenemos la valentía de reconocer lo que está mal y podemos transformarla en algo mejor, fruto de una planificación junto a los trabajadores que la transitan todos los días”, indicó.
Por su parte, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, remarcó: “Potenciar el sistema de salud en la Provincia es una prioridad y lo demostramos con la inauguración de 199 CAPS y seis hospitales, las 399 ambulancias entregadas y las más de 200 obras de infraestructura ejecutadas”. “Las y los trabajadores de la salud tenemos la vocación de ayudar y jamás nos vamos a quedar de brazos cruzados frente al ajuste cruel que lleva adelante el Gobierno nacional”, agregó.
Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje para las y los profesionales de la salud presentes en el acto: “En esta Argentina actual, el verdadero desafío es ser capaces de retomar la senda y el camino de los que construyeron independencia económica, nos dieron prosperidad social y lograron que tuviéramos una verdadera dignidad nacional”.
El encuentro se desarrolló en el Camping de la Familia Metalúrgica de la UOM, con la participación de más de 5.000 trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires.
“En Pilar y en la Provincia reconocemos a la salud como un derecho para todos los habitantes y es por eso que fortalecemos el sistema público, para que los abrace sin distinción: en estas elecciones tenemos que defender lo que hemos conquistado durante estos seis años frente a un Gobierno nacional que pretende arrasar con todo”, subrayó Achával.
Berazategui: nuevas obras de pavimentación y un emotivo reconocimiento a veteranos de Malvinas
El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, encabezó dos actos en la ciudad: la inauguración de 16 cuadras de pavimento en Sourigues y la entrega de 41 placas en homenaje a excombatientes de Malvinas.
Ghi entregó equipamiento a escuelas de Morón
Se trata de insumos como heladeras con freezer, cocinas industriales y termotanques, entre otros. Además, se otorgaron diplomas a auxiliares que finalizaron el curso de Manipulación de Alimentos.
Sujarchuk presentó proyectos de ley
Son contra la reiterancia de detenidos y para frenar la venta libre de armas semiautomáticas.
Marino: “Creemos profundamente que el derecho a la educación debe estar garantizado para todos”
El intendente Ricardo Marino y el rector de la UNRN, Anselmo Torres, encabezaron la presentación de la Diplomatura en Principios y Perspectivas de la Producción Agropecuaria, una propuesta inédita para el interior del distrito.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
¿Qué dice la última encuesta en medio del escándalo por los audios filtrados?
Polarización total: la última encuesta en Buenos Aires muestra un empate técnico y prende fuego el tablero electoral. Todos los números del informe.