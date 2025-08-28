Ghi entregó equipamiento a escuelas de Morón
Se trata de insumos como heladeras con freezer, cocinas industriales y termotanques, entre otros. Además, se otorgaron diplomas a auxiliares que finalizaron el curso de Manipulación de Alimentos.
El intendente Lucas Ghi, junto al secretario de Educación y Relaciones con la Comunidad, José María Ghi, encabezaron la entrega de equipamiento y diplomas a instituciones educativas del distrito, fortaleciendo la calidad educativa y el servicio alimentario escolar.
Las escuelas recibieron heladeras con freezer, cocinas industriales, termotanques, electrodomésticos, utensilios y productos de bazar, a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE).
Durante el encuentro también se otorgaron diplomas a auxiliares que finalizaron el curso de Manipulación de Alimentos, dictado por el Ministerio de Educación, lo que refuerza la capacitación y la seguridad alimentaria en los establecimientos.
Desde el Municipio se indicó que "el Estado local continúa trabajando para que cada institución educativa cuente con las herramientas necesarias que garanticen tanto el aprendizaje como una alimentación de calidad para las infancias".
