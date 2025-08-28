Ghi entregó equipamiento a escuelas de Morón

Se trata de insumos como heladeras con freezer, cocinas industriales y termotanques, entre otros. Además, se otorgaron diplomas a auxiliares que finalizaron el curso de Manipulación de Alimentos.

Municipales28 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente Lucas Ghi, junto al secretario de Educación y Relaciones con la Comunidad, José María Ghi, encabezaron la entrega de equipamiento y diplomas a instituciones educativas del distrito, fortaleciendo la calidad educativa y el servicio alimentario escolar.

Moron

Las escuelas recibieron heladeras con freezer, cocinas industriales, termotanques, electrodomésticos, utensilios y productos de bazar, a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

escobarSujarchuk presentó proyectos de ley

Durante el encuentro también se otorgaron diplomas a auxiliares que finalizaron el curso de Manipulación de Alimentos, dictado por el Ministerio de Educación, lo que refuerza la capacitación y la seguridad alimentaria en los establecimientos.

Desde el Municipio se indicó que "el Estado local continúa trabajando para que cada institución educativa cuente con las herramientas necesarias que garanticen tanto el aprendizaje como una alimentación de calidad para las infancias".

Javier Milei aseguró que será reelecto como presidente, ¿qué piensa sobre eso?

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No lo sé

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado