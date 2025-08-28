Se levantó el paro de controladores y se normalizan todos los vuelos

El paro escalonado de controladores aéreos que había puesto en jaque el transporte en todo el país fue suspendido este jueves, luego de que el Gobierno y el gremio alcanzaran un acuerdo salarial. La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) sellaron el entendimiento en una reunión convocada por la Secretaría de Trabajo.

A través de un comunicado oficial, EANA anunció: “Se alcanzó un acuerdo salarial dentro de la pauta oficial. De este modo, queda asegurada la normalidad de todas las operaciones aéreas y la plena continuidad del servicio en todos los aeropuertos del país”.

Cómo será el aumento salarial para los controladores

El acuerdo establece un incremento progresivo sobre los salarios vigentes al 31 de mayo de 2025, que se aplicará en varios tramos:

1,3% a partir del 1 de junio

1,3% a partir del 1 de julio

1,3% a partir del 1 de agosto

1,2% + 4% desde el 1 de septiembre (sobre remuneraciones al 31/8)

1,1% + 3% desde el 1 de octubre (sobre remuneraciones al 30/9)

1,1% desde el 1 de noviembre (sobre remuneraciones al 31/10)

Desde el entorno del presidente Javier Milei, destacaron que el gremio aceptó la oferta original del Ejecutivo. “No negociamos ni cedemos ante paros extorsivos”, afirmaron fuentes oficiales.

Qué dijo el Ministerio de Capital Humano

La Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, confirmó el cierre de las negociaciones. “Se garantizó la normalización total de los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales. La mesa de diálogo permitió acercar posiciones y preservar la paz social”, aseguraron desde la cartera.

El impacto del conflicto en los aeropuertos

Durante los días de paro, miles de pasajeros sufrieron cancelaciones y demoras. Solo el martes, 15.000 personas se vieron afectadas, y Aerolíneas Argentinas estimó un costo de entre 1,5 y 2 millones de dólares.

La empresa detalló que de los 295 vuelos programados, 178 fueron impactados: 82 cancelados (todos de cabotaje) y 96 reprogramados. El domingo, los afectados sumaron 19.000, sumando un golpe adicional al sistema aerocomercial.

Desde la aerolínea de bandera lamentaron los inconvenientes y ratificaron su “compromiso con un servicio seguro, puntual y de calidad”.

Las fechas del paro que ya no se realizarán

Con el acuerdo alcanzado, quedaron sin efecto las medidas de fuerza que estaban previstas para las próximas jornadas. El gremio había anunciado un cronograma de paros que restringía despegues y autorizaciones, pero que finalmente fue desactivado.

Las fechas suspendidas:

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16

Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

Atepsa agradeció el “apoyo masivo” de los trabajadores en los 54 aeropuertos del país, remarcando la importancia estratégica del sector para la conectividad nacional.

Negociaciones y tensión: el detrás del conflicto

Fuentes cercanas al gremio confirmaron que la oferta original de actualización del 15% había sido rechazada por no estar formalizada en acta ni incluir garantías sobre su ejecución.

Durante los paros escalonados, el servicio se vio interrumpido en franjas horarias clave:

Martes: de 7 a 10 y de 14 a 17

Lunes y domingo: de 13 a 16 y de 19 a 22

Las acciones incluían la suspensión de autorizaciones para despegar y el bloqueo parcial de comunicaciones entre aeronaves y torres de control.