Un Perito de la Corte denunció a Bonadio y sacudió la Causa GNL

El perito oficial de la Corte Suprema, Federico Mansbach, declaró bajo juramento ante el Tribunal Oral Federal N°7 que el fallecido juez Claudio Bonadio lo presionó para que modificara su informe y concluyera que hubo sobreprecios en las importaciones de GNL. “Pretendía una conclusión en el dictamen y presionó para que las cosas ocurran como él pensaba”, aseguró Mansbach, quien se negó rotundamente a ceder a esa presión.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°7, con el expediente ya en la recta final. En paralelo, este viernes comienza el juicio por falso testimonio contra David Cohen, el perito cuyo informe fue base de la acusación.

El informe trucho al banquillo: Juicio por falso testimonio contra Cohen

David Cohen, autor del primer informe que señalaba sobreprecios astronómicos en GNL, será juzgado por falso testimonio. Su informe resultó estar plagiado de internet y apoyado en datos técnicos inconsistentes. La pericia de Cohen se basó en monografías de estudiantes chilenos copiadas sin citar, utilizó parámetros inadecuados como el precio Henry Hub (no aplicable al GNL) e inventó siglas y variables sin respaldo académicos.

La sombra de D’Alessio sobre el expediente

El falso abogado Marcelo D’Alessio —ya condenado por espionaje ilegal y extorsión— intervino en el caso con declaraciones espontáneas ante el fiscal Carlos Stornelli. Desvió la causa hacia seguros marítimos y presentó documentos internos de ENARSA, cuya procedencia es dudosa.

Paradójicamente, quien tomó declaración a D’Alessio en ese entonces, Nicolás Codromaz, es hoy fiscal auxiliar del mismo juicio GNL, lo que añade tensión institucional al expediente.

Nueva pericia derrumba el caso

Un estudio pericial unánime realizado por peritos oficiales y de la defensa concluyó que los precios pagados por ENARSA eran compatibles con los valores de mercado. Esta pericia, de 2021, desarma la acusación original y arroja luz sobre la maniobra institucional detrás del caso.

Impacto en los detenidos y acusaciones previas

Con los nuevos dictámenes, se confirmó que no hubo sobreprecios en las compras entre 2008 y 2015. Esto dejó sin base técnica las detenciones y procesamientos impulsados originalmente por Bonadio y Stornelli.