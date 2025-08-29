Un Perito de la Corte denunció a Bonadio y sacudió la Causa GNL
Escándalo en el juicio GNL: un perito asegura que Bonadio buscó manipular su dictamen y Cohen será juzgado por plagio. Toda la grieta judicial, acá.Política29 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El perito oficial de la Corte Suprema, Federico Mansbach, declaró bajo juramento ante el Tribunal Oral Federal N°7 que el fallecido juez Claudio Bonadio lo presionó para que modificara su informe y concluyera que hubo sobreprecios en las importaciones de GNL. “Pretendía una conclusión en el dictamen y presionó para que las cosas ocurran como él pensaba”, aseguró Mansbach, quien se negó rotundamente a ceder a esa presión.
El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°7, con el expediente ya en la recta final. En paralelo, este viernes comienza el juicio por falso testimonio contra David Cohen, el perito cuyo informe fue base de la acusación.
El informe trucho al banquillo: Juicio por falso testimonio contra Cohen
David Cohen, autor del primer informe que señalaba sobreprecios astronómicos en GNL, será juzgado por falso testimonio. Su informe resultó estar plagiado de internet y apoyado en datos técnicos inconsistentes. La pericia de Cohen se basó en monografías de estudiantes chilenos copiadas sin citar, utilizó parámetros inadecuados como el precio Henry Hub (no aplicable al GNL) e inventó siglas y variables sin respaldo académicos.
La sombra de D’Alessio sobre el expediente
El falso abogado Marcelo D’Alessio —ya condenado por espionaje ilegal y extorsión— intervino en el caso con declaraciones espontáneas ante el fiscal Carlos Stornelli. Desvió la causa hacia seguros marítimos y presentó documentos internos de ENARSA, cuya procedencia es dudosa.
Paradójicamente, quien tomó declaración a D’Alessio en ese entonces, Nicolás Codromaz, es hoy fiscal auxiliar del mismo juicio GNL, lo que añade tensión institucional al expediente.
Nueva pericia derrumba el caso
Un estudio pericial unánime realizado por peritos oficiales y de la defensa concluyó que los precios pagados por ENARSA eran compatibles con los valores de mercado. Esta pericia, de 2021, desarma la acusación original y arroja luz sobre la maniobra institucional detrás del caso.
Impacto en los detenidos y acusaciones previas
Con los nuevos dictámenes, se confirmó que no hubo sobreprecios en las compras entre 2008 y 2015. Esto dejó sin base técnica las detenciones y procesamientos impulsados originalmente por Bonadio y Stornelli.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Corrientes en alerta: escándalo por agresiones a Karina Milei
Caos total en Corrientes. Karina Milei fue evacuada tras disturbios en pleno acto y La Libertad Avanza apuntó al gobernador Valdés por la violencia.
Unión y Libertad lanzó su plan para impulsar pymes y desarrollo urbano en la Primera Sección
Los candidatos de Unión y Libertad presentaron un plan económico para las pymes y un proyecto de corredor ribereño en la Primera Sección.
Elecciones en Buenos Aires: guía del voto accesible para personas con discapacidad
La Provincia activa el “Voto Accesible” para el 7/9: COA, COM, asistencia y prioridad para personas con discapacidad. Enterate cómo votar sin barreras.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
La Plata: Fuerza Patria afianza el trabajo con comerciantes y destaca la recuperación del espacio público
Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata recorrieron los centros comerciales de calle 8, 9 y 12, donde dialogaron con comerciantes, destacaron los avances en el ordenamiento urbano y reafirmaron su compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad.
Encuesta muestra cómo impactó el caso Spagnuolo en el Gobierno
El caso Spagnuolo golpeó de lleno al Gobierno libertario: una encuesta revela qué piensa hoy la gente de Milei y quién aparece primero en escena.