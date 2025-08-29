Polémica en el oficialismo: Pagano vinculó a Francos con las grabaciones de Spagnuolo
La diputada de Coherencia señaló directamente al jefe de Gabinete y aseguró que existe una “guerra de espionaje” dentro del oficialismo.Legislativas29 de agosto de 2025Andrés Montero
La diputada nacional Marcela Pagano, hoy integrante del bloque Coherencia tras su salida de La Libertad Avanza, volvió a sacudir la política con fuertes declaraciones. En este sentido, acusó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de estar detrás de la difusión de los polémicos audios que corresponderían al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.
“Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (el asesor Santiago) Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila”, afirmó la legisladora.
Sin rodeos, agregó: “Fue él o alguien que trabaja para él”.
Una “guerra de espionaje” en el oficialismo
Pagano deslizó que dentro del Gobierno se libra una pelea silenciosa. “Francos me reconoció a mí en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila. Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje”, sentenció.
La legisladora consideró que las disputas internas exceden lo político y que detrás de las filtraciones existirían maniobras de poder con servicios de inteligencia paralelos.
El accidente de Bonacci: su propio relato
Mientras tanto, otra diputada oficialista fue noticia por motivos muy distintos. Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza, sufrió un fuerte accidente en la Ruta Nacional 9 cuando viajaba en un vehículo oficial rumbo a Buenos Aires.
La legisladora relató: “Tengo toda la cara cortada, con posible fractura de nariz. Estoy muy dolorida e inmovilizada del cuello. Tengo las piernas muy golpeadas, doloridas, pero no me fracturé”.
El siniestro se produjo cuando el auto mordió la banquina y terminó despistando. “Al morder banquina, el auto derrapó todo por el césped, al costado de la ruta, y a lo lejos vi un pozo y pensé la verdad que me mataba. Al comernos el pozo, entra la trompa, sale el auto, y ahí es donde volamos”, detalló.
En ese momento, viajaba acompañada por su padre. “Yo caí encima de mi papá, él se rompió un poco la rodilla, está golpeadísimo y se cortó el tendón de un dedo de la mano”, agregó.
El estado del chofer y el debate en Diputados
Bonacci señaló que el chofer del vehículo, perteneciente a la Cámara baja, “no estaba intacto, no estaba diez puntos”.
El tema incluso llegó a la sesión informativa de Guillermo Francos. Allí, el presidente de la Cámara, Martín Menem, defendió al conductor y aseguró que “estaba realizando su primer viaje del día” y que había descansado lo suficiente. También informó que el auto tenía la VTV al día y que se desplazaba a la velocidad permitida.
“El chofer se quedó dormido y se fue a la banquina, pero todo lo que nos compete, en términos de responsabilidad, ha sido chequeado y realizado”, afirmó Menem.
Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas. La diputada Vilma Ripoll (FIT) y la cívica Mónica Frade denunciaron las malas condiciones laborales de los choferes, a quienes, según señalaron, los bajos salarios los obligan a realizar trabajos extras como Uber para subsistir.
Un clima de tensión política
Las declaraciones cruzadas de Pagano, que ponen en el centro al jefe de Gabinete, y el accidente de Bonacci, que abrió un debate sobre la situación de los trabajadores del Congreso, se enmarcan en un clima de creciente tensión dentro y fuera del oficialismo.
Con acusaciones de espionaje interno y críticas por la seguridad en los traslados de los legisladores, la política argentina vuelve a mostrar un costado convulsionado y cargado de controversias.
