Cascallares recorrió las obras de la segunda etapa del Polideportivo y Natatorio Municipal de Rafael Calzada
Las obras incluyen la construcción de la cubierta del complejo que financia la Comuna browniana con recursos propios.Municipales29 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadania, Paula Eichel, recorrieron las obras de la segunda etapa del Polideportivo y Natatorio Municipal de Rafael Calzada que incluye la construcción de la cubierta del complejo que financia la Comuna browniana con recursos propios.
En las últimas semanas se avanza con la colocación de los anclajes para el techo del natatorio semiolímpico y el estadio que cuenta con un playón deportivo multifunción para la práctica de fútbol, básquet y vóley con una superficie total de 2500 m2.
Se trata de una cubierta con terminación de chapa de color azul, y chapas traslúcidas intercaladas para que pase la luz, sostenida por una estructura metálica ligada a la de hormigón de todo el edificio.
Cabe señalar también que la segunda de la etapa de la obra incluye la climatización del agua del natatorio y el acondicionamiento del aire en el sector de vestuarios y de la pileta. Además, se llevarán adelante las terminaciones de revoques y pintura, las carpinterías necesarias y el tendido de iluminación interior.
Una vez terminadas las obras, el complejo deportivo podrá usarse a lo largo de todo el año ya que contará con el cerramiento de cubierta y el agua y aire climatizados.
“Pusimos en marcha, con fondos propios del Municipio, la segunda etapa de la obra del Polideportivo y Natatorio de Rafael Calzada que incluye el cerramiento con la construcción del techo y la posterior climatización del establecimiento, lo que permitirá ampliar los servicios y que nuestros vecinos y vecinas puedan utilizarlo durante todo el año”, indicó el intendente Mariano Cascallares.
Si bien el plazo de ejecución es de seis meses, y los trabajos arrancaron en la segunda quincena de junio, se estima contar con un importante avance para el próximo mes de octubre.
Vale recordar que el espacio ubicado en la calle Güemes, entre Andrade y España, en el límite entre las localidades de Rafael Calzada y Claypole, cuenta con una pileta semi-olímpica de 15x25 metros con seis andariveles, junto con otra más pequeña de 4x12 metros de poca profundidad, y un playón deportivo multifunción, módulos sanitarios y servicios.
El complejo deportivo ya funcionó con éxito como sede de la Colonia de Verano 2025 con la asistencia de cientos de chicos y jóvenes de instituciones de Almirante Brown que aprovecharon las instalaciones para realizar actividades acuáticas y de esparcimiento.
Precisamente está pensado para el desarrollo de numerosas prácticas en el agua y tratamientos vinculados a la natación para los niños, niñas, adolescentes de las escuelas públicas del distrito, personas con discapacidad y adultos mayores, además de las colonias de verano e invierno, entre otras propuestas.
Villarino refuerza la seguridad y proyecta su desarrollo industrial con nuevos acuerdos
En paralelo a los operativos de control y la incorporación de nuevos patrulleros, el Municipio firmó un convenio con la Unión Industrial de Bahía Blanca para fortalecer el sector productivo.
Morón distinguió a entidades de la sociedad civil con el Reconocimiento Papa Francisco
El Municipio entregó esta distinción a organizaciones sociales del distrito en el marco del Día Nacional de la Solidaridad.
Guaminí: acuerdo paritario, jornada energética y obras en el Hogar de los Abuelos
El intendente José Augusto Nobre Ferreira participó de la firma de una nueva paritaria, encabezó una jornada regional sobre generación distribuida y supervisó obras en el Hogar Municipal.
Nahuel Guardia hizo entrega de microemprendimientos
Se llevó adelante en la Municipalidad de General Lavalle el acto de entrega de microemprendimientos del Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
Encuesta muestra cómo impactó el caso Spagnuolo en el Gobierno
El caso Spagnuolo golpeó de lleno al Gobierno libertario: una encuesta revela qué piensa hoy la gente de Milei y quién aparece primero en escena.
Entrevista GLP. “Que se vaya”: vecinos de Tres de Febrero cargan contra Valenzuela, hartos de “la basura, los baches y los motochorros”
Entre "calles sucias, rotas y mal iluminadas", problemas de seguridad sin resolver y el "abandono de las localidades", Valenzuela acumula crecientes críticas en Tres de Febrero. Los vecinos denuncian que su gestión es "pólvora mojada", que "no funciona" y que el intendente "está dedicado a su campaña personal", mientras la ciudad sigue atrapada en "los mismos problemas de hace 20 años".