Nahuel Guardia hizo entrega de microemprendimientos
Se llevó adelante en la Municipalidad de General Lavalle el acto de entrega de microemprendimientos del Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas.Municipales29 de agosto de 2025Soledad Castellano
El jefe comunal de General Lavalle, Nahuel Guardia, hizo entrega de microemprendimientos del Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas, destinado a acompañar a productores locales mediante equipamientos e insumos que mejoran su calidad de vida y potencian el desarrollo económico del distrito.
Guardia destacó la importancia de esta política impulsada por la Dirección de Producción y felicitó a los beneficiarios por su compromiso.
Junto al director del área, Daniel Borsani, se entregaron carpetas con la documentación de cada proyecto y un cheque simbólico que respalda la iniciativa.
Los emprendedores se comprometieron a realizar entregas mensuales de sus producciones a distintas instituciones del Partido, fortaleciendo la cooperación y el crecimiento comunitario.
