El jefe comunal de General Lavalle, Nahuel Guardia, hizo entrega de microemprendimientos del Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas, destinado a acompañar a productores locales mediante equipamientos e insumos que mejoran su calidad de vida y potencian el desarrollo económico del distrito.

Guardia destacó la importancia de esta política impulsada por la Dirección de Producción y felicitó a los beneficiarios por su compromiso.

Junto al director del área, Daniel Borsani, se entregaron carpetas con la documentación de cada proyecto y un cheque simbólico que respalda la iniciativa.

Los emprendedores se comprometieron a realizar entregas mensuales de sus producciones a distintas instituciones del Partido, fortaleciendo la cooperación y el crecimiento comunitario.