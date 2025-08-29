Controles de seguridad y nuevos móviles para las fuerzas policiales en Villarino 2

Controles de seguridad y nuevos móviles para las fuerzas policiales en Villarino 2

La Secretaría de Protección Ciudadana de Villarino informó sobre una serie de operativos de control desarrollados en los últimos días en distintas localidades del distrito. En Pedro Luro se llevaron a cabo procedimientos de interceptación vehicular, identificación de personas y controles en hospedajes, pensiones, bares y confiterías.

Como resultado de estas acciones preventivas, se identificaron 75 personas, se realizaron 25 intercepciones de automóviles, se inspeccionaron cuatro locales nocturnos y se labraron dos infracciones de tránsito, con el secuestro de dos vehículos.

Los operativos también arrojaron detenciones por resistencia a la autoridad, desorden en la vía pública y alcoholemias positivas. A su vez, se detuvo a dos personas por portar armas no registradas y practicar caza menor en campos privados, una actividad prohibida en el distrito.

“El delito cero no existe, pero hay que trabajar en la prevención”

El secretario de Protección Ciudadana, Gustavo Pacheco, remarcó la importancia de sostener los controles y el trabajo articulado entre el Centro de Monitoreo, las fuerzas locales y la UTOI.

“El delito cero no existe, pero lo fundamental es trabajar todos los días en la prevención para que los índices sean mínimos y la población pueda vivir más tranquila”, expresó el funcionario.

En este marco, se incorporaron nuevos recursos para reforzar la seguridad: una camioneta y dos patrulleros que serán distribuidos entre las distintas dependencias policiales del distrito. Estos móviles, entregados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, se suman a la flota municipal que ya se encuentra en circulación permanente en Villarino.

“Estos móviles son herramientas fundamentales para sostener los niveles de control y prevención que tenemos en Villarino”, agregó Pacheco.

El acto oficial contó con la presencia de Federico Montero, Subsecretario de Fiscalización y Control Policial, y Gonzalo Bezos, Jefe de la Superintendencia de Seguridad, quienes acompañaron la entrega de los nuevos vehículos.

Un convenio para fortalecer la industria local

Paralelamente al trabajo en materia de seguridad, Villarino avanza en el fortalecimiento de su entramado productivo. El Municipio y la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial en el distrito.

La iniciativa busca elaborar un diagnóstico del sector para promover políticas que favorezcan tanto a las empresas ya instaladas como a las que analicen radicarse en Villarino. El acuerdo contempla la realización de actividades conjuntas como relevamientos, programas de asistencia y capacitaciones, además de jornadas de intercambio y difusión.

Más oportunidades para la producción y el empleo

Entre los compromisos asumidos, se destacan la colaboración técnica, el intercambio de información relevante, la búsqueda de financiamiento y la promoción de inversiones. El objetivo es claro: fortalecer la competitividad de las industrias locales y generar empleo genuino para los vecinos del distrito.

El convenio tendrá vigencia hasta diciembre de 2026 y se presenta como un paso significativo hacia la consolidación de vínculos institucionales con la UIBB, un actor clave del sector productivo regional.

De esta manera, Villarino avanza en un doble frente: la seguridad ciudadana, a través de controles sostenidos y la incorporación de nuevos móviles, y el desarrollo económico, mediante un acuerdo estratégico que busca potenciar la industria local.