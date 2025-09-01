Passaglia: "Tenemos coraje para dar las batallas. No somos tibios"

"En este espacio hicimos quilombo (mucho), pasamos mensajes, abrimos debate y también compartimos y defendimos ideas. Nunca olviden lo que pensamos: El gobernador es un inútil y un fóbico a la gestión. La ancha avenida del medio es la ancha avenida del fracaso. Las ideologías políticas en Argentina son un negocio. Para nosotros es más sencillo: lo que FUNCIONA, se queda. Lo que NO FUNCIONA, ¡se va!La Libertad Avanza y el Kirchnerismo son socios. Se necesitan. Compiten para ver quién es menos choto", escribió en X el candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia.

Y recordó "Cuando fundamos HECHOS junto a mi hermano Santiago (intendente de San Nicolás) nos propusimos ofrecer algo diferente a todo lo conocido. Como aliados que éramos del PRO decidimos no someternos a la Libertad Avanza, no agachar la cabeza ni pintarnos de violeta. No nos gusta arrugar. Y mucho menos nos asusta competir".

"Hoy la gente en la calle nos ratifica que hicimos lo correcto. Se ven representados en un espacio que es principalmente antikirchnerista pero que también se opone a un gobierno nacional que, si bien ha librado importantes batallas con algunos resultados positivos, hoy es más una desilusión que una esperanza. A serios problemas como el desempleo, la inseguridad creciente o la ausencia de un plan productivo que genere empleo se le suman dolorosas manchas de corrupción", indicó.

Desde redes, dijo que su espacio ofrece algo diferente a todo lo conocido: "Tenemos resultados de gestión para mostrar. San Nicolás es la mejor ciudad de la Argentina. Tenemos coraje para dar las batallas. No somos tibios. Vamos a renovar una política argentina que está agotada de los mismos de siempre y desilusionada con los nuevos. Con una diferencia, no somos outsiders con discursos mágicos, grandilocuentes ni utópicos. Somos jóvenes con experiencia que ya lo hicimos en San Nicolás y vamos a llevarlo a toda la provincia de Buenos Aires".

"Nosotros no necesitamos a las Fuerzas del Cielo, ni a las Fuerzas Patria y mucho menos a las Fuerzas del Centro. Pero ojo, tenemos a la Pantera Rosa y su remera de HECHOS con nosotros. Es nuestra manera de decirles a todos los políticos: dejen de pelotudear y discutir. Piensen en la gente. Hablen menos y trabajen más. Menos discursos y más hechos. ¿Se animarán? Nos vemos en las urnas en siete días", cerró.