El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, compartió una serie de actividades y avances que marcan el pulso de la gestión local. Educación, producción, planificación urbana y desarrollo comunitario fueron los ejes destacados en sus últimas intervenciones.

Avance del Jardín de Tierras Argentinas

Una de las obras que más expectativas genera entre las familias es la construcción del Jardín de Tierras Argentinas. Según informó Susbielles, los trabajos avanzan “a buen ritmo” y se llevan adelante con financiamiento del Fondo Educativo.

“Cumplimos nuestro compromiso. Mejor infraestructura escolar es mejor calidad educativa y futuro. Seguimos adelante”, expresó el jefe comunal al resaltar la importancia de la obra para la comunidad educativa del barrio.

Mil habilitaciones exprés en la ciudad

En el marco de la política de simplificación de trámites, el intendente visitó el comercio de Alan, “Malditos Indumentaria”, para entregar la habilitación exprés número mil desde la implementación del nuevo sistema.

“Gracias al nuevo sistema, pudo tramitar el permiso temporal y en menos de 48 horas abrir al público”, explicó. En ese sentido, remarcó: “Detrás de cada habilitación sabemos que hay esperanzas, sueños y mucho esfuerzo. Por eso, nos llena de emoción ser parte de estos nuevos comienzos. ¡Vamos por más!”.

Planificación de obras hidráulicas

Susbielles también se refirió al plan de obras hidráulicas que se desarrolla junto al gobierno provincial. Recordó que, durante muchos años, los trabajos realizados en la ciudad “no respondieron a una planificación a largo plazo”, lo que derivó en “complicaciones y situaciones peligrosas para la comunidad, que los bahienses sufrimos hasta el día de hoy”.

En contraposición, destacó que el plan actual contempla estudios pertinentes para “preparar a la ciudad con la responsabilidad y la mirada estratégica que los bahienses merecen”.

Espacios de encuentro comunitario

Otro punto que resaltó el intendente fue el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Comunitario (PEC). Durante una jornada en el barrio Napal, Susbielles compartió actividades junto a vecinos y vecinas y recordó que actualmente son 13 los espacios en funcionamiento.

“Los PEC son espacios de formación, acompañamiento y contención. Son ámbitos donde se tejen lazos, se fortalecen vínculos y se abren puertas a nuevas oportunidades”, expresó. Al respecto, confirmó que el objetivo de la gestión es seguir ampliando estos espacios: “Seguimos adelante”.