Prohibición judicial a los audios de Karina Milei: ¿qué hay detrás de la filtración?

La filtración de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, desató un escándalo que llegó a los tribunales. El juez Patricio Maraniello dictó una medida cautelar para prohibir la difusión de las grabaciones, acusando una "operación de inteligencia ilegal". Esta medida generó controversia tanto por el contexto en que se produjo como por las denuncias previas que recaen sobre Maraniello.

El fallo de la Justicia

El juez Patricio Maraniello, quien se encuentra en el ojo del huracán por denuncias de abuso de poder y acoso, dictó un fallo que impide que los audios de Karina Milei sean difundidos. A través de una resolución, prohibió su divulgación en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, indicando que se trataba de una violación a la privacidad institucional y no de un ejercicio legítimo de libertad de expresión.

El Gobierno, a través de su vocero Manuel Adorni, denunció que los audios fueron grabados de manera ilegal en la Casa Rosada, calificando el hecho como una "operación de inteligencia ilegal" dirigida a desestabilizar al Poder Ejecutivo. Adorni insistió en que este no fue un caso de filtración común, sino un ataque dirigido para "condicionar" al Gobierno en la previa de las elecciones.

Los audios filtrados

La controversia comenzó cuando se difundieron dos grabaciones de Karina Milei, donde habla de la dinámica interna del Ejecutivo y menciona jornadas laborales extendidas. En uno de los audios, Milei habría dicho: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En otro, se escucha: “Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”. Estos audios generaron una fuerte reacción tanto en el Gobierno como en la oposición.

Maraniello y las denuncias en su contra

El juez que ordenó la prohibición de la difusión de los audios está envuelto en múltiples denuncias por acoso sexual, violencia de género, y abuso de poder. En agosto de 2024, diversas acusaciones llegaron a la Corte Suprema contra Maraniello, incluyendo que habría favorecido al PAMI en un litigio, retrasando la atención de jubilados y pensionados. Además, se lo acusa de maltrato laboral y comportamiento inapropiado en redes sociales.

La polarización política

Este episodio se suma a la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición, donde las filtraciones y la manipulación mediática juegan un papel crucial. La medida de Maraniello ha sido vista por algunos sectores como una forma de protección a la intimidad de los funcionarios, mientras que otros la interpretan como un intento de silenciar la oposición. La controversia sobre la filtración de los audios y la censura judicial está lejos de resolverse y seguirá siendo un tema caliente en el panorama político argentino.