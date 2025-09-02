Polémica judicial: críticas al juez Maraniello tras prohibir la difusión de audios de Karina Milei
Dirigentes de distintos espacios cuestionaron la decisión del juez Alejandro Maraniello, que prohibió difundir audios de la secretaria general de la Presidencia. Hablan de censura previa, autoritarismo y persecución a la prensa.Política02 de septiembre de 2025Andrés Montero
El fallo del juez Civil y Comercial Alejandro Maraniello, que prohibió difundir audios de Karina Milei presuntamente grabados en la Casa Rosada, generó una fuerte reacción política. La medida fue solicitada por la hermana del Presidente luego de la aparición de escuchas vinculadas a presuntas maniobras de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y posteriores audios difundidos en el canal de streaming Carnaval.
Desde el Gobierno se denunció una operación de inteligencia con fines de desestabilización antes de las elecciones, mientras que desde la oposición acusaron censura previa y un grave retroceso en materia de libertad de expresión.
Duras críticas de la Coalición Cívica
Uno de los primeros en pronunciarse fue Maxi Ferraro, líder de la Coalición Cívica. A través de sus redes sociales aseguró: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. El juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos ‘por si las dudas’. Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”.
El dirigente también recordó las denuncias que pesan sobre Maraniello: “¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el Juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina. El gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones por las denuncias de corrupción, pero la censura y los aprietes no tapan la mugre, solo la multiplican".
Lousteau y la UCR contra el fallo
El senador y líder de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, también fue categórico en su rechazo:
“El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad”.
Lousteau advirtió que “en lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos”, y recordó que en 2014 la propia Bullrich consideró censura un allanamiento similar.
Graciela Ocaña se sumó a este posicionamiento con un mensaje contundente: “No a la censura”.
Rechazo desde Unión por la Patria
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, calificó la cautelar como “ESCANDALOSA”, señalando que “avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y de expresión, en sintonía con los deseos del gobierno de Milei. La libertad retrocede y el fascismo avanza”.
La senadora Juliana Di Tullio también lanzó fuertes críticas: “Nada más peligroso para la democracia que un presidente autoritario y asustado. Cálmese, cuide al pueblo y a las instituciones de sus miedos y desaciertos. Ah, y no se vaya del país si no es por temas de interés nacional que el congreso no lo autorizó a irse de joda”.
La izquierda también cuestionó
Myriam Bregman señaló: “Un gobierno desesperado impone censura previa a la prensa, impone la persecución e intenta amedrentar a periodistas. Como en los peores momentos, vuelve a cobrar fuerza la frase de Rodolfo Walsh: ‘Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información’”.
En la misma línea, Esteban Paulón apuntó directamente contra Maraniello: “CASUALIDADES DE LA VIDA. Justo la causa para silenciar los audios del 3% cayó en el juzgado del Dr. Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por las asociaciones de trabajadores judiciales por acoso sexual, violencia de género y acoso laboral entre otras”.
Las denuncias sobre el juez
La figura del magistrado quedó en el centro del debate. Actualmente, enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. Incluso, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación había solicitado desde septiembre de 2024 presencia policial dentro de su Juzgado para resguardar la integridad física y psíquica del personal.
La polémica está lejos de cerrarse y la cautelar que beneficia a Karina Milei promete seguir generando tensiones entre el Gobierno, la oposición y el Poder Judicial.
