Arturo Rojas: “El esfuerzo local se multiplica cuando el Estado nacional se retira”

El intendente remarcó que el vínculo cercano con los vecinos es una marca de gestión. “Saben que con la Oficina Móvil, desde que se instaló, el equipo municipal recorre cada uno de los barrios de Necochea, Quequén y el interior, atendiendo a todos por orden de llegada. Siempre les hablamos con la verdad”, señaló Rojas.

“Sabemos lo que hemos hecho y lo que falta por hacer, pero también sabemos que si la oposición logra imponerse, el único objetivo será frenar herramientas que el Ejecutivo necesita y recortar el presupuesto. Hay sectores que incluso cuestionan los eventos populares, que son espacios que mueven la economía local con artistas, emprendedores y comercios, además de ofrecer propuestas culturales gratuitas para las familias y fomentar el turismo”, agregó.

Sobre la conformación de la lista 895, Rojas explicó que se trata de un espacio plural y abierto. “Nueva Necochea es un equipo focalizado en lo local, que suma a vecinos que antes no habían participado en política. Algunos se acercan a militar, otros terminan integrando la lista o formando parte del equipo de gobierno. Lo importante es sumar la experiencia de cada uno, sin importar la ideología, para fortalecer el trabajo que venimos haciendo”.

En ese sentido, destacó el compromiso y conocimiento de todos los candidatos. “Desde el primero, Matías Sierra, hasta el último suplente, todos están preparados, conocen la ciudad y han salido a hablar con los vecinos y con los medios. Eso nos diferencia de otros espacios políticos, donde solo dos o tres candidatos pueden sostener una entrevista y el resto no está en condiciones de explicar una propuesta o de entender la realidad del distrito”, afirmó el jefe comunal.

Consultado sobre el contexto nacional, Rojas fue contundente: “El esfuerzo local se multiplica cuando el Estado nacional se retira. No hay obras nuevas, pero tampoco hay mantenimiento de la infraestructura existente. La Ruta 228 está destruida, lo mismo que los accesos a la ciudad. Cerraron organismos que eran clave para financiar obras de agua, cloacas y pluviales, y ni siquiera se han pagado convenios de obras ya ejecutadas. Con la Provincia la realidad es distinta, porque al menos tenemos canales de diálogo y hemos podido acceder a herramientas como el leasing para seguir incorporando maquinaria, pero también hay una caída en la coparticipación que complica la administración diaria”.

Finalmente, Rojas insistió en la importancia de acompañar con el voto a la lista 895 el próximo domingo. “Nuestro objetivo es seguir trabajando, con planificación y orden, para que Necochea pueda seguir creciendo. Para eso necesitamos un Concejo Deliberante que entienda la realidad de la ciudad y que acompañe con responsabilidad las herramientas que la gestión necesita para gobernar hasta 2027”.