Diputados debate las coimas en la Agencia de Discapacidad
Se vuelve a recalentar el Congreso por las coimas en ANDIS: Diputados exige respuestas tras los audios que salpican al oficialismo. Todos los detalles.Legislativas02 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Cámara de Diputados reabre este martes 2 de septiembre un fuerte capítulo político con epicentro en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A las 12 del mediodía, la comisión de Acción Social y Salud Pública iniciará el tratamiento de los primeros proyectos de pedido de informes sobre las presuntas coimas en el organismo. Dos horas después, será el turno de la comisión de Discapacidad, que avanzará con el resto de las iniciativas.
El caso, que sacude al oficialismo en plena campaña, tuvo su punto de ebullición con la difusión de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se mencionan supuestos mecanismos de recaudación ilegal y aparecen involucrados nombres cercanos al Gobierno.
Un Congreso caliente: audios, pedidos de informes y ausencias clave
Los proyectos fueron impulsados por legisladores de distintos espacios políticos como Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Christian Castillo, Eduardo Valdés y Ricardo López Murphy, entre otros. Todos apuntan a lo mismo: obtener explicaciones urgentes del Ejecutivo sobre las presuntas irregularidades en la administración de fondos para personas con discapacidad.
La discusión legislativa llega tras una semana marcada por el silencio del Gobierno, luego de que ni el ministro de Salud, Mario Lugones, ni el flamante titular de la ANDIS, Alejandro Vilches, se presentaran ante un plenario solicitado para dar explicaciones.
La ausencia de respuestas oficiales enciende aún más el malestar en el Congreso y deja la sensación de vacío institucional, en un momento donde la presión social y política por esclarecer el escándalo es cada vez mayor.
El Gobierno contraataca: denuncia judicial y guerra comunicacional
Mientras avanza el debate parlamentario, el Gobierno activó su propia jugada: una denuncia judicial que busca frenar la difusión de nuevos audios. La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Jaime Olivos, e incluye un pedido de allanamiento al canal de streaming Carnaval, sus periodistas y su propietario, además de la pareja de la diputada Marcela Pagano.
La denuncia exige medidas cautelares para bloquear la difusión de grabaciones futuras y acusa una operación ilegal de inteligencia destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
Milei y Adorni denuncian una operación para dañar al oficialismo
La línea discursiva fue reafirmada desde lo más alto del poder. El presidente Javier Milei compartió un posteo del vocero Manuel Adorni en el que se tilda la filtración como parte de una estrategia para “alarmar, desinformar y manipular la opinión pública” con el objetivo de perjudicar al Gobierno y afectar el clima electoral.
Según el escrito judicial, la maniobra responde a una supuesta trama de inteligencia con conexiones con sectores de la oposición kirchnerista. Se habla incluso de “grabaciones encubiertas en la sede del Poder Ejecutivo”, lo que, de confirmarse, constituiría un hecho de extrema gravedad institucional.
Qué se debate hoy: documentos, citaciones y un clima enrarecido
Las comisiones de Diputados buscarán este martes aprobar los primeros pedidos de informes, solicitar documentación oficial y, posiblemente, citar nuevamente a funcionarios clave para que rindan cuentas en el recinto.
El foco está puesto en aclarar cómo se usaron los fondos públicos destinados a la discapacidad, qué tipo de controles internos existen y qué grado de responsabilidad recae sobre los funcionarios mencionados en los audios.
Todo esto en un clima donde la campaña electoral ya entró en zona caliente, y donde cada movimiento en el Congreso puede tener consecuencias directas en el tablero político.
Diputados, decretos y acusaciones: el contrapunto entre Sturzenegger y la Coalición Cívica
El caso Vialidad reaviva la tensión entre oficialismo y bloques opositores, con duros cruces en redes sociales.
La oposición se alista en el Senado para limitar los DNU de Milei
El Senado avanza con la ley que limita los DNU de l presidente Javier Milei. La oposición tiene los votos y pone en jaque la estrategia presidencial.
Etchecoin: "Decir 'son discapacitados' como ofensa no sólo lastima, hieren más de lo que creemos"
La diputada y presidenta de la CC-ARI bonaerense, Maricel Etchecoin, apuntó contra los dichos del jefe de campaña de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja.
Polémica en el oficialismo: Pagano vinculó a Francos con las grabaciones de Spagnuolo
La diputada de Coherencia señaló directamente al jefe de Gabinete y aseguró que existe una “guerra de espionaje” dentro del oficialismo.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Encuesta: el impacto total del caso coimas en el electorado
A días de las elecciones, una encuesta del CEOP revela el peor momento del oficialismo: baja en la imagen presidencial, fuerte malestar social y pérdida de apoyo en su base electoral.
Entrevista GLP. “Me allanaron como si fuera narco": vecina de Pringles denuncia "abuso de poder" del intendente Matzkin por un comentario en Facebook
La vecina Evangelina Bello se convirtió en protagonista de un insólito conflicto judicial: un comentario en Facebook derivó en un allanamiento a su casa y una causa penal impulsada por el intendente Lisandro Matzkin por "amenazas simples". "Intentaron callarme y asustarme", afirmó.