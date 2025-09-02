Diputados debate las coimas en la Agencia de Discapacidad

Diputados retoma el debate por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

La Cámara de Diputados reabre este martes 2 de septiembre un fuerte capítulo político con epicentro en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A las 12 del mediodía, la comisión de Acción Social y Salud Pública iniciará el tratamiento de los primeros proyectos de pedido de informes sobre las presuntas coimas en el organismo. Dos horas después, será el turno de la comisión de Discapacidad, que avanzará con el resto de las iniciativas.

El caso, que sacude al oficialismo en plena campaña, tuvo su punto de ebullición con la difusión de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se mencionan supuestos mecanismos de recaudación ilegal y aparecen involucrados nombres cercanos al Gobierno.

Un Congreso caliente: audios, pedidos de informes y ausencias clave

Los proyectos fueron impulsados por legisladores de distintos espacios políticos como Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Christian Castillo, Eduardo Valdés y Ricardo López Murphy, entre otros. Todos apuntan a lo mismo: obtener explicaciones urgentes del Ejecutivo sobre las presuntas irregularidades en la administración de fondos para personas con discapacidad.

La discusión legislativa llega tras una semana marcada por el silencio del Gobierno, luego de que ni el ministro de Salud, Mario Lugones, ni el flamante titular de la ANDIS, Alejandro Vilches, se presentaran ante un plenario solicitado para dar explicaciones.

La ausencia de respuestas oficiales enciende aún más el malestar en el Congreso y deja la sensación de vacío institucional, en un momento donde la presión social y política por esclarecer el escándalo es cada vez mayor.

El Gobierno contraataca: denuncia judicial y guerra comunicacional

Mientras avanza el debate parlamentario, el Gobierno activó su propia jugada: una denuncia judicial que busca frenar la difusión de nuevos audios. La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Jaime Olivos, e incluye un pedido de allanamiento al canal de streaming Carnaval, sus periodistas y su propietario, además de la pareja de la diputada Marcela Pagano.

La denuncia exige medidas cautelares para bloquear la difusión de grabaciones futuras y acusa una operación ilegal de inteligencia destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Milei y Adorni denuncian una operación para dañar al oficialismo

La línea discursiva fue reafirmada desde lo más alto del poder. El presidente Javier Milei compartió un posteo del vocero Manuel Adorni en el que se tilda la filtración como parte de una estrategia para “alarmar, desinformar y manipular la opinión pública” con el objetivo de perjudicar al Gobierno y afectar el clima electoral.

Según el escrito judicial, la maniobra responde a una supuesta trama de inteligencia con conexiones con sectores de la oposición kirchnerista. Se habla incluso de “grabaciones encubiertas en la sede del Poder Ejecutivo”, lo que, de confirmarse, constituiría un hecho de extrema gravedad institucional.

Qué se debate hoy: documentos, citaciones y un clima enrarecido

Las comisiones de Diputados buscarán este martes aprobar los primeros pedidos de informes, solicitar documentación oficial y, posiblemente, citar nuevamente a funcionarios clave para que rindan cuentas en el recinto.

El foco está puesto en aclarar cómo se usaron los fondos públicos destinados a la discapacidad, qué tipo de controles internos existen y qué grado de responsabilidad recae sobre los funcionarios mencionados en los audios.

Todo esto en un clima donde la campaña electoral ya entró en zona caliente, y donde cada movimiento en el Congreso puede tener consecuencias directas en el tablero político.