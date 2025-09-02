El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, lanzó fuertes críticas al manejo monetario, financiero y cambiario del actual gobierno y advirtió que las reformas estructurales que necesita la Argentina no podrán lograrse mediante decretos de necesidad y urgencia, sino con apoyos políticos que solo llegarán si se logra estabilizar la economía.

En una publicación en su blog personal, Cavallo calificó de “paradójico” que el presidente Javier Milei, quien hizo campaña prometiendo una dolarización y defendiendo la libertad financiera, mantenga un esquema de controles e intervenciones discrecionales similares a los que predominaron entre 2002 y 2023, salvo durante los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri.

La convertibilidad como eje

Según Cavallo, el problema central no es solo que el tipo de cambio haya dejado de ser fijo, sino que el peso haya perdido su condición de moneda convertible. “Convertibilidad”, explicó, significa libre movimiento de capitales, lo que permite a las personas y empresas elegir la moneda en la que desean ahorrar, invertir o endeudarse, sin quedar atrapados en regulaciones arbitrarias.

El ex funcionario fue categórico: “No puede haber moneda convertible si existe un déficit fiscal no financiable con colocación de deuda voluntaria a tasas reales de interés que no superen el ritmo de crecimiento de la economía”.

Elogios y cuestionamientos

Cavallo valoró “el énfasis del gobierno en eliminar de cuajo el déficit fiscal”, pero señaló un error grave: haber recurrido a la inconvertibilidad monetaria para acelerar la baja de la inflación. Denunció la aplicación de controles de cambio “a la vieja usanza”, la fijación discrecional del tipo de cambio oficial y la ausencia de acumulación de reservas genuinas, sumado a un manejo errático de la política monetaria.

A su juicio, “la creación de un sistema monetario basado en la convertibilidad del peso es la cuestión más relevante que ahora enfrenta el gobierno para salir del entuerto en el que está sumida la economía”.

Reformas y tiempos políticos

El ex ministro remarcó que las reformas laboral, impositiva y previsional demandarán tiempo y consenso político. “No se lograrán con decretos de necesidad y urgencia ni con vetos presidenciales, sino con apoyos que se consigan si se estabiliza la economía de manera convincente y la actividad vuelve a crecer”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que la reforma monetaria, financiera y cambiaria no puede demorarse.

Estancamiento y expectativas

Cavallo sostuvo que la economía, que había mostrado un crecimiento del 5% al 6% anual entre abril de 2024 y abril de 2025 impulsada por el crédito al sector privado y tasas reales negativas, se encuentra estancada desde marzo de este año.

Además, alertó sobre la dinámica cambiaria: “A pesar de las extravagantes tasas de interés de mercado y la prédica oficial de que el dólar debería estar cerca del piso de la banda, la tendencia es acercarse al techo y el mercado espera que lo supere hacia fines de 2025”.

Falta de reservas e improvisación

El ex funcionario señaló como principal imprevisión la falta de acumulación de reservas en 2024, cuando el gobierno debería haber generado un superávit de balanza de pagos y utilizado la emisión de pesos para adquirir divisas.

También apuntó contra las improvisaciones: desde el reemplazo de las LELIQs por LEFIS, el intento de sustituirlas con letras del Tesoro, hasta el uso de los encajes bancarios para financiar al Tesoro, lo que derivó en una drástica contracción del crédito al sector privado y en tasas de interés reales “extravagantes”.

El plan propuesto por Cavallo

En su publicación, Cavallo delineó un esquema monetario, financiero y cambiario alternativo que incluiría:

Prohibir la emisión monetaria para financiar déficits fiscales nacionales, provinciales o municipales.

Permitir emisión solo para compra de reservas o para operaciones de mercado abierto.

Declarar la libre convertibilidad del peso y eliminar controles de cambio.

Habilitar la intermediación financiera en dólares y otras monedas convertibles en igualdad de condiciones con el peso.

Autorizar a los bancos a recibir depósitos en cualquier moneda convertible y otorgar créditos bajo normas claras de encajes.

Canalizar financiamiento para pymes, consumo y vivienda desde depósitos, mientras que grandes empresas deberían recurrir al mercado de capitales.

Permitir al Banco Central operar en mercados secundarios de títulos en pesos o dólares.

Establecer un tipo de cambio libre, con intervenciones solo excepcionales y bajo planes preanunciados.

Factores favorables y cierre

Pese a sus críticas, Cavallo identificó condiciones positivas: la aprobación del presupuesto nacional, los acuerdos de disciplina fiscal con gobernadores, la tendencia al alza de las exportaciones y la expectativa de inversiones derivadas del RIGI.

Lo más alentador, sostuvo, es que la reciente suba del tipo de cambio no generó un salto inflacionario como en otras épocas de descontrol fiscal y monetario.

Cerró su análisis con un mensaje de confianza: “Si el gobierno es capaz de legislar y explicar con convicción los rasgos del nuevo sistema monetario, cambiario y financiero, no tiene por qué temerle al aumento del tipo de cambio que resultaría de la normalización del mercado. Ese proceso, además, provocaría una fuerte baja de las tasas de interés”.