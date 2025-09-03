Bragado avanza con obras urbanas, proyectos hídricos y el impulso a la juventud
El municipio inició un plan de 39 cuadras de cordón cuneta, participó en el segundo taller del Plan Maestro del Salado y reconoció a estudiantes destacados en el Modelo Naciones Unidas.Municipales03 de septiembre de 2025Andrés Montero
En Bragado, la gestión municipal encabezada por el intendente Sergio Barenghi despliega una agenda que combina infraestructura urbana, proyectos estratégicos vinculados al manejo hídrico y la promoción de la participación juvenil.
39 cuadras de cordón cuneta en marcha
Días atrás comenzó el plan de 39 cuadras de cordón cuneta que beneficiará a los barrios Complejo, Fonavi I y Fonavi II. Los trabajos se realizan a través de un convenio con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y contemplan también alumbrado LED y obras de desagües pluviales.
Esta semana, las tareas se concentraron en calles Germán Vega y Doctor Corte, a la altura de San Martín, Remedios de Escalada y Libertad. El programa busca mejorar la transitabilidad, el escurrimiento de agua y la seguridad en zonas clave de la ciudad.
Plan Maestro del Salado: segundo taller informativo
En paralelo, se desarrolló en el Salón Ex Combatientes en Malvinas del Palacio Municipal el segundo taller informativo del Programa de Obras de Manejo Hídrico en Bragado, enmarcado en el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.
El encuentro contó con la participación de productores locales y regionales, referentes de entidades agropecuarias, autoridades municipales, técnicos de la empresa Evarsa y representantes de la Dirección Provincial de Hidráulica.
El secretario de Obras Públicas, Juan Manuel Santiago, explicó que el objetivo es fortalecer la infraestructura hidráulica, mitigar riesgos de inundación y favorecer un desarrollo productivo y urbano sostenible. Además, destacó que los trabajos de consultoría son financiados y acompañados técnicamente por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lo que garantiza continuidad y respaldo institucional.
Reconocimiento a jóvenes del Modelo Naciones Unidas
Por otro lado, el intendente Barenghi recibió en el Palacio Municipal a los estudiantes que representaron a las delegaciones ganadoras del XVI Encuentro Uniendo Metas Bragado – Modelo Naciones Unidas, un evento que reunió a casi 900 jóvenes de toda la región.
Los equipos que representaron a Corea del Sur, Japón y México obtuvieron el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente. Durante la recepción, Barenghi expresó: “Nos llena de orgullo ver que cada año son más los jóvenes que participan de este encuentro, que pone a nuestra ciudad en un lugar de enorme importancia en la región. Los felicito y espero verlos el año que viene”.
A su vez, el director de Juventudes, Tomás Guidolín, destacó que el Modelo Naciones Unidas “no es simplemente un ejercicio de simulación: es el reflejo de una generación que se forma para hacerse cargo del presente y del futuro”.
El encuentro es organizado por Asociación Conciencia, con el apoyo del municipio y de empresas locales como AcerBrag, La Bragadense y Grupo Eduardo Beraza.
Una gestión con múltiples frentes
De esta manera, la gestión municipal en Bragado articula distintos frentes: la mejora de la infraestructura urbana con obras concretas en los barrios, la participación en proyectos estratégicos de alcance regional como el Plan Maestro del Salado, y el acompañamiento a la juventud en instancias educativas y de formación ciudadana.
En todos los casos, se trata de iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer la planificación a futuro y consolidar el protagonismo de Bragado en la región.
