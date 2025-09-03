Magario: "La industria bonaerense no se rinde"

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dijo que Milei está destruyendo la producción nacional.

Política03 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

En el marco del día de la industria, la vicegobernadora bonaerense apuntó contra el presidente: "Milei está destruyendo la producción nacional. Nosotros estamos convencidos de que el país y la Provincia se salvan con una industria fuerte, con más trabajo y salarios dignos".

Verónica Magario, desde redes, agregó "En el #DíaDeLaIndustria la situación provocada por las políticas de Milei es de enorme gravedad. La Provincia, que genera el 40% del PBI industrial, sufre la destrucción de producción y empleo sin precedentes". 

E indicó "En los primeros 6 meses de 2025, la industria bonaerense retrocedió 6,5% respecto de diciembre del 2024, que ya había sido un año devastador para la producción".

Alertó que "Se está desplomando el círculo virtuoso de la economía: cae el empleo, caen los ingresos, cae el consumo, caen las ventas y, por lo tanto, cae el entramado productivo".

"Esto no es casualidad: es el resultado de una política deliberada de vaciamiento del gobierno nacional, que compromete el futuro del país y del pueblo argentino", sostuvo.

Por último, comentó "Este 7 de septiembre levantamos la bandera de la industria bonaerense con la boleta de #FuerzaPatria, la única capaz de poner un freno a Milei".

