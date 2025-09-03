Magario: "La industria bonaerense no se rinde"

En el marco del día de la industria, la vicegobernadora bonaerense apuntó contra el presidente: "Milei está destruyendo la producción nacional. Nosotros estamos convencidos de que el país y la Provincia se salvan con una industria fuerte, con más trabajo y salarios dignos".

Verónica Magario, desde redes, agregó "En el #DíaDeLaIndustria la situación provocada por las políticas de Milei es de enorme gravedad. La Provincia, que genera el 40% del PBI industrial, sufre la destrucción de producción y empleo sin precedentes".

E indicó "En los primeros 6 meses de 2025, la industria bonaerense retrocedió 6,5% respecto de diciembre del 2024, que ya había sido un año devastador para la producción".

Alertó que "Se está desplomando el círculo virtuoso de la economía: cae el empleo, caen los ingresos, cae el consumo, caen las ventas y, por lo tanto, cae el entramado productivo".

"Esto no es casualidad: es el resultado de una política deliberada de vaciamiento del gobierno nacional, que compromete el futuro del país y del pueblo argentino", sostuvo.

Por último, comentó "Este 7 de septiembre levantamos la bandera de la industria bonaerense con la boleta de #FuerzaPatria, la única capaz de poner un freno a Milei".