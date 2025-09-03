Elisa Carrió responsabilizó al Gobierno nacional por la filtración de audios que generaron un fuerte escándalo en torno a supuestas coimas en discapacidad, así como también por las escuchas a Karina Milei, cuya difusión fue frenada por una cautelar judicial.

Durante un reportaje, la fundadora de la Coalición Cívica lanzó una dura acusación contra las diputadas libertarias: “Lo cierto es que son las diputadas. Les pasa por poner gatos que se casan con espías, cómo no te van a infiltrar”, expresó.

La exdiputada agregó que si La Libertad Avanza decide sumar a “chicas de la noche o maquilladoras”, en referencia a Lilia Lemoine, no resulta extraño que se filtren datos sensibles. “Te va a infiltrar cualquiera”, insistió.

El cruce con la conductora y ejemplos del pasado

En este sentido, le replicaron que algo similar podría ocurrir también con hombres sin trayectoria política. Carrió, en respuesta, mencionó el caso de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Según relató, en el entierro al que asistió, observó a un hombre de la ex SIDE que intentaba “infiltrar” a Sandra Arroyo Salgado.

Carrió no es ajena a este tipo de expresiones. En varias oportunidades se refirió a mujeres de la política o del espectáculo con términos despectivos como “gatos”. En mayo pasado, en La Noche de Mirtha (El Trece), protagonizó un cruce con Virginia Gallardo, panelista y candidata de La Libertad Avanza en Corrientes.

Esa noche, Gallardo había cuestionado el salario de los senadores, que alcanzaba los nueve millones de pesos. Carrió respondió que no podía hablar de personas corruptas ni del Senado en particular, pero sí aclaró: “Los diputados ganan 4 millones”. Y lanzó: “Yo te diría una cosa... hay muchos gatos que ganan una fortuna, no sé cuánto cobran la hora”.

Cuando Gallardo respondió que no eran corruptos, Carrió redobló la apuesta: “Los gatos sí. Y cobran más que los diputados. Porque tienen cargos, trabajan con los corruptos y se casan con los corruptos”.

La confesión sobre su nueva relación sentimental

Por otra parte, Carrió sorprendió con una revelación personal: aseguró estar en pareja con un hombre de 95 años.

Al describirlo, contó que goza de buena salud porque “se infiltró vitamina C” y bromeó: “Él está un poco perdido”. Según explicó, la diferencia de edad no representa un problema: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

La exdiputada precisó que se encuentran una vez por semana: “Nos encontramos en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

Carrió remarcó que la relación se basa en el afecto: “La relación se reduce a la ternura, nada más”. Además, indicó que su pareja es “muy famoso” y que por decisión mutua no usan aplicaciones como WhatsApp o Tinder, ya que “genera ansiedad”. También aclaró que evitan verse en lugares públicos como cafeterías, para no ser reconocidos.