"Milei vino a Moreno a mentir, a victimizarse y a provocar"
La mandamás Mariel Fernández se refirió al cierre de campaña de LLA que encabezó el presidente Milei en su distrito.Municipales04 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El presidente Javier Milei encabezó el cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en un predio al aire libre del club Villa Ángela, de la localidad de Moreno. Se trata de un lugar que desde hace días desde la oposición advertían que no estaba preparado para realizar ese tipo de evento.
Desde redes, la intendenta peronista de Moreno, Mariel Fernández, comentó "Es triste y da mucha bronca tener un presidente alejado de la realidad que vive el pueblo argentino. Una realidad dolorosa de la que él y su gobierno apátrida y corrupto es responsable".
"Vino a Moreno a mentir, a victimizarse y a provocar. Vino a un municipio donde dejó obras abandonadas, donde los jubilados eligen si comer o comprar los medicamentos que necesitan para vivir, donde las personas con discapacidad y con enfermedades graves no continúan sus tratamientos porque le quitaron las pensiones y las coberturas arbitrariamente. Situaciones que se viven en todo el país", comentó Mariel Fernández.
Y agregó "Hizo un acto de cierre provincial pobrísimo, en un predio con muchos espacios vacíos. Semejante gasto es una burla para el pueblo que reclama alimentos, medicamentos y principalmente dignidad".
"Es una crueldad que la persona con la máxima responsabilidad de cuidar a las y los argentinos les cause tanto dolor. Como digo siempre, desde el Municipio acompañamos a cada vecina y vecino y lo vamos hacer hasta donde podamos. Saben que cuentan con nosotros", acotó desde X.
Y remarcó que "Pese al tenso clima social que creó el presidente, pudo desarrollar su cierre de campaña en Moreno sin problemas. Como debe ser en el país democrático en el que vivimos, donde todos puedan expresarse con libertad. Libertad y democracia que vamos a defender siempre".
De cara a las elecciones bonaerenses, dijo "El domingo tenemos la oportunidad de ponerle un límite a la crueldad y corrupción de Milei en las urnas con la boleta de Fuerza Patria. Elijamos a los que cuidan y no a los que juegan con la vida de las y los argentinos".
