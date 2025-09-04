Otermín: "No vengo a ser un intendente 'vecinalista', eso no existe"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, dijo que las elecciones provinciales del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre son claves para frenar el ajuste.Municipales04 de septiembre de 2025Soledad Castellano
"Este domingo y el 26 de octubre, días claves para ponerle un limite al ajuste. Con Daniela y Sol recibimos en Lomas a Jorge Taiana, nuestro candidato a diputado nacional de Fuerza Patria y compartimos un encuentro en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales", contó Otermín desde sus redes.
Apuntó contra Milei
El alcalde dijo que "La unidad nacional es imprescindible para derrotar a este gobierno en las urnas y empezar a construir esperanza".
Criticó a los vecinalistas
El alcalde comentó "No vengo a ser un intendente vecinalista, eso no existe. Los problemas estructurales de la gente de Lomas resuelven con un proyecto de país. Vamos el domingo con Sol y en octubre con Taiana".
Por su parte, Jorge Taiana, 1º Candidato a Diputado Nacional por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, contó desde sus redes: "estuvimos en Lomas de Zamora junto al intendente en un acto cargado de mística peronista. Este 7 de septiembre vamos todos a votar a los y las candidatas provinciales de Fuerza Patria".
¿Qué se vota en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires?
En estas elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires se votan diputados y senadores provinciales, además de concejeros para los concejos deliberantes de los municipios y consejeros escolares (encargados de la administración de los servicios educativos en sus distritos). Como cada dos años, los bonaerenses renovarán la mitad de las bancas de ambas cámaras, por lo que votarán por 46 diputados y 23 senadores.
