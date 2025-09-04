Messi tendrá su último partido en la Selección como local.

Messi tendrá su último partido en la Selección como local.

La Selección argentina enfrentará este jueves a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Más allá de lo deportivo, será un partido especial: Lionel Messi confirmó que será su último compromiso oficial en el país por Eliminatorias.

El duelo se disputará desde las 20:30 en el estadio Monumental, con televisación de TyC Sports y Telefe. El árbitro principal será el chileno Piero Maza y en el VAR estará Juan Lara, también de Chile.

La despedida de Messi en casa

El capitán de la Albiceleste adelantó que vivirá un momento único frente a la afición argentina. “Contra Venezuela va a ser un partido muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias en Argentina. Será un partido muy especial y, por eso, me van a acompañar mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan…”, aseguró el rosarino.

El entrenador Lionel Scaloni ratificó la presencia de su capitán desde el arranque: “Juega el jueves, cómo no va a jugar”. De esta forma, el Monumental prepara una fiesta y se espera una ovación histórica para el mejor jugador de la historia.

La situación de la Selección argentina

En el plano deportivo, el seleccionado de Scaloni llega con tranquilidad. Lidera la tabla con diez puntos de ventaja sobre Ecuador, su escolta y próximo rival, y ya tiene asegurada la clasificación al Mundial 2026.

Para el encuentro, el técnico mantiene dos dudas en la formación inicial. En el mediocampo, Alexis Mac Allister casi no entrenó con el grupo por problemas en su vuelo, por lo que su lugar podría ser ocupado por Giovani Lo Celso, Nico Paz o incluso el juvenil Franco Mastantuono. En la delantera, la incógnita está entre Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

El rival: Venezuela y el sueño mundialista

La Vinotinto, dirigida por Fernando Batista, llega en zona de repechaje, séptima con 18 puntos, a cuatro de Colombia. El conjunto venezolano sueña con lograr su primera clasificación mundialista, aunque su camino no será sencillo. Bolivia, con 17 unidades, lo persigue de cerca en busca de arrebatarle ese lugar.

Las probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nico Paz o Giovani Lo Celso o Franco Mastantuono, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

La campaña de Messi en Eliminatorias como local

Los números de Lionel Messi en Eliminatorias sudamericanas disputadas en Argentina son extraordinarios. Según Transfermarkt, jugó 37 partidos, anotó 23 goles y brindó 13 asistencias. En ese recorrido, la Selección consiguió 25 victorias, 10 empates y apenas 2 derrotas: ante Brasil (1-3 en 2009) y Uruguay (0-2 en 2023).

Entre sus actuaciones más recordadas están los dos tripletes frente a Bolivia en el Monumental: el primero el 9 de septiembre de 2021 y el segundo el 15 de octubre de 2024. Además, Messi completó la mayoría de los partidos, salvo excepciones como el empate 1-1 contra Colombia el 10 de junio de 2025, cuando fue reemplazado a los 78 minutos.

En cuanto a su legado, Messi es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias con 34 tantos, superando a su amigo Luis Suárez, que quedó cinco goles por debajo.

Una trayectoria que marcó época

Messi participó en todas las campañas clasificatorias desde Alemania 2006 en adelante, colaborando decisivamente en los procesos rumbo a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos-México-Canadá 2026. Con goles, asistencias y liderazgo, dejó una huella imborrable en la historia de la Selección argentina.

El Monumental, una vez más, será testigo de una noche inolvidable, donde el fútbol se combinará con la emoción de despedir al capitán en su último partido de Eliminatorias en suelo argentino.