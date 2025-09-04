El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) realizó este miércoles su cierre de campaña en la Plaza de San Justo, La Matanza, de cara a las elecciones provinciales del domingo 7 de septiembre. La jornada reunió a candidatos y referentes del espacio, como Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes encabezan las listas en la Tercera y Primera Sección electoral respectivamente.

Discursos con foco en la crisis y la movilización

Del Caño comenzó su intervención destacando la grave crisis nacional, combinando escándalos de corrupción con el deterioro económico que afecta al salario de los trabajadores: “Están sosteniendo o intentando sostener el dólar con las tasas que les dan a los bancos, con la intervención en el mercado de capitales, para no devaluar y sostener esta situación que asfixia el consumo de las mayorías trabajadoras, mientras les baja el salario. Los salarios están corriendo por detrás de la inflación hace meses”.

El candidato también se refirió a la lucha de los trabajadores metalúrgicos en San Nicolás: “Quiero saludar a la enorme rebelión metalúrgica que está habiendo en San Nicolás de los trabajadores y trabajadoras de Ternium. Que están reclamando un salario mínimo de $1.800.000 y de ahí para arriba, para empezar a discutir, y eso es lo que hemos colocado también en esta campaña electoral”.

Por su parte, Romina del Plá criticó al gobierno libertario de Milei y al peronismo: “El dato político de este fin de campaña en la provincia de Buenos Aires son los niveles inauditos de descomposición y desorientación a los que está llegando el gobierno libertario. Un gobierno incapaz siquiera de balbucear una explicación ante el escándalo de los audios de (el extitular de la ANDIS, Diego) Spagnuolo, que lo desnudan como una banda de coimeros”.

Además, agregó: “Del otro lado, tenemos un peronismo que es incapaz de entusiasmar a nadie. No sólo por el papel lamentable que jugaron en su último gobierno y por sus divisiones, sino por sobre todo por su colaboración con el gobierno de Milei: en el Congreso aportando los votos para que se impongan las leyes mileístas, a través de sus gobernadores que aplican el ajuste, y de sus dirigentes sindicales que mantienen a los sindicatos en el inmovilismo ante la ofensiva del gobierno y las patronales”.

Propuestas y alternativas desde la izquierda

Ana Paredes Landman, candidata a diputada por la Tercera Sección, llamó a fortalecer al FIT-U como alternativa frente a los partidos tradicionales: “Estos últimos días el descontento viene creciendo y es lógico, entre ajuste, represión y coimas millones ya no creen en el gobierno ni en otros que ya gobernaron. Pero queremos decirles que quedarse el domingo en casa no los castiga. Para enfrentarlos hay que fortalecer al Frente de Izquierda-Unidad, que es la fuerza que los denuncia. Somos la única fuerza que no se vende ni transa, que está siempre del mismo lado: del pueblo que la pelea todos los días”.

A su turno, Alejandro Bodart, candidato a senador por la Primera Sección, señaló: “Ahora, con el escándalo de las coimas que involucra a Karina Milei, la podredumbre de este gobierno queda aún más expuesta. Desesperados por frenar las denuncias y los audios que revelan la corrupción, apelan a la censura con una justicia cómplice y clasista que busca salvarlos. Les temen a los audios porque muestran el verdadero entramado de negocios y privilegios de la casta libertaria. Milei, Karina y todo este Gobierno no van más, hay que hacerles juicio político y sobre todo impulsar una enorme movilización para derrotarlos y que paguen con cárcel por sus estafas y corrupción”.

El FIT-U centró también su campaña en propuestas concretas para los trabajadores y sectores populares, incluyendo:

Defensa de la educación y salud pública.

Aumento inmediato de salarios y jubilaciones; prohibición de despidos y precarización.

Vivienda social y urbanización de barrios populares bajo control de vecinos y trabajadores.

Impuesto extraordinario a grandes empresas, bancos y agronegocios.

Medidas socioambientales urgentes, con acceso a agua segura y reconversión de empresas contaminantes.

Acceso gratuito a deporte, cultura y transporte público de calidad.

Derechos para mujeres y diversidades, con políticas efectivas contra la violencia de género.

Sueldos de funcionarios equivalentes a trabajadores calificados, destinando el resto a fondos sociales.

Fortalecimiento de la organización desde abajo y la movilización, sin acuerdos con partidos del ajuste.

Rechazo al pago de la deuda externa y al ajuste dictado por el FMI.

Cierre a pulmón y actividad en la UNQ

La campaña del FIT-U se desarrolló a pulmón, con militancia activa recorriendo barrios, universidades y fábricas, y con encuentros estratégicos como el que Nicolás del Caño mantendrá este jueves en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) con estudiantes y docentes, acompañado por Christian Castillo y Carla Villani.