El Municipio de Coronel Suárez inauguró una nueva Posta Rural del Centro de Prevención Rural (CPR) en la localidad serrana de Peralta. El acto contó con la presencia del intendente Ricardo Moccero y del secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, quienes remarcaron la importancia de este punto estratégico para el control y la prevención en la zona de alto tránsito que conecta Coronel Suárez, Coronel Pringles y Tornquist.

La instalación del CPR no solo fortalece la seguridad en los caminos rurales, sino que también brinda mayor tranquilidad a más de 120 vecinos que viven en el área. Según se destacó, la concreción de esta obra fue posible gracias a la articulación entre el Municipio y los productores agropecuarios, que realizaron aportes y acompañaron el proyecto.

“El Intendente Ricardo Moccero tomó la decisión política de seguir invirtiendo en seguridad a pesar del contexto complejo que atraviesa el país. El esfuerzo presupuestario que está haciendo el Municipio en esta materia es muy grande y lo seguiremos sosteniendo, porque la seguridad de los vecinos y de los productores agropecuarios es nuestra prioridad”, expresó Gastón Duarte durante la habilitación.

Santa María se prepara para sus Fiestas Patronales

En paralelo a la agenda de gestión, el intendente Moccero junto al delegado de Pueblo Santa María, Juan Pablo Eberle, presentaron el cronograma de actividades para las Fiestas Patronales 2025, que tendrán su acto central el domingo 14 de septiembre.

Ese día la jornada comenzará a las 10:00 con la Santa Misa, seguida del acto protocolar frente al templo y un desfile cívico a las 14:30 sobre la Avenida 11 de Mayo, con la participación destacada de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”. Luego habrá actividades en las escuelas y propuestas culturales sobre la avenida principal.

Un cronograma cargado de propuestas culturales y gastronómicas

Las celebraciones se extenderán durante varias jornadas previas con actividades religiosas, históricas, culturales y gastronómicas. Habrá ferias, cenas show, festivales musicales, recorridos guiados, torneos tradicionales y apertura de museos, que pondrán en valor la identidad alemana del pueblo.

Entre los eventos destacados se encuentra la “Feria Gastronómica” del 12 de septiembre, el “Baile de Kerb” del 13 en el Club El Progreso, los almuerzos típicos en diferentes espacios de la comunidad y la gran peatonal del domingo 14 tras el desfile, donde se ofrecerán comidas tradicionales, cerveza artesanal, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia.

Las festividades continuarán con actividades los días 21 y 28 de septiembre, como el tradicional almuerzo de Kerb en el Salón Parroquial y la chocolatada con bingo organizada por el Centro de Jubilados.

Seguridad y cultura como ejes de gestión

De este modo, Coronel Suárez avanza en un doble frente: por un lado, con medidas concretas para reforzar la seguridad rural en puntos estratégicos como Peralta, y por otro, acompañando las tradiciones culturales y religiosas que fortalecen la identidad de sus pueblos.