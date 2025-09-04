El Municipio de Berazategui, bajo la gestión del intendente Juan José Mussi, avanza en dos frentes claves para la comunidad: la construcción del Polo Educativo Integral en la localidad de El Pato y el acompañamiento al comercio local con la entrega de certificados de habilitación a 17 nuevos emprendedores.

Avance del Polo Educativo Integral en El Pato

En el barrio Once, más precisamente en el predio ubicado entre las calles 512, 622, 623 y 514, continúa la construcción del Polo Educativo Integral, que incluirá una Escuela Primaria de 12 aulas, una Secundaria de 6 aulas y un Jardín de Infantes con otras 6 aulas. La obra garantizará 900 nuevas vacantes para estudiantes de la zona.

Este proyecto es posible gracias al convenio entre el Municipio y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof.

La titular de la Agencia de Tierras y Hábitat municipal, Cecilia Roldán, recorrió la obra y expresó: “Estamos felices de ver cómo avanza esta maravillosa obra tan necesaria para los vecinos y vecinas. Contempla la construcción de un Jardín de Infantes, una Primaria y una Secundaria; un Salón de Usos Múltiples (SUM), un Playón Multideportes, canchas y una huerta. Sin dudas, es una gran ciudad educativa”.

Asimismo, destacó que el objetivo es que en 2026 se inicien las clases en este nuevo polo, con capacidad para albergar una matrícula de 900 estudiantes. “Se trata de una importantísima iniciativa del intendente Mussi, cuya concreción es posible gracias al apoyo incondicional del gobernador Axel Kicillof”, agregó.

El proyecto supera los 5 mil metros cuadrados cubiertos e incluye la instalación de redes de agua, luminarias y la disposición de patios comunes, un salón deportivo techado, un área de juegos y otros espacios recreativos. El Municipio subrayó que este desarrollo busca dar respuesta a la demanda educacional de la localidad de El Pato, evitando el colapso en otros establecimientos cercanos.

Apertura de 17 nuevos comercios en Berazategui

En paralelo, el intendente Mussi encabezó la entrega de certificados de habilitación a 17 emprendedores y emprendedoras que abrirán sus comercios en distintos puntos del distrito. La ceremonia se realizó en la Sala de Conferencias del Edificio Municipal, con la presencia de integrantes del Gabinete.

Durante el acto, Mussi afirmó: “Con el objetivo de generar las condiciones para que cada vez más comercios se instalen en Berazategui, desde el Municipio trabajamos mucho con las Cámaras de Comercio local, con quienes tenemos un contacto permanente para ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. En este caso, por ejemplo, agilizando los trámites de habilitación. Y, por suerte, esta política nos ha dado resultado”.

Además, recordó una decisión histórica de su gestión: “Aquí apostamos muy fuertemente a sostener el comercio local. Eso puede verse reflejado en decisiones muy difíciles que hemos tomado, como en su momento fue no permitir el ingreso de los hipermercados al distrito, a comienzos de la década del 90. Aún sostenemos esa política, fortaleciendo a los comercios minoristas”.

Por su parte, el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, señaló: “Dentro de todo lo dificultoso que puede ser la radicación de un comercio, en Berazategui tratamos de facilitar los trámites, como una muestra de apoyo a quienes deciden invertir y generar puestos de trabajo en nuestro distrito. Y, como nos pide Juan José Mussi, lo hacemos lo más rápido posible, pero sin dejar de cumplir con todos los pasos necesarios en el proceso de habilitación”.

Los nuevos comercios habilitados abarcan rubros variados: desde almacenes, dietéticas y cafeterías hasta calzado, indumentaria, insumos de computación, una sucursal bancaria y una concesionaria de automóviles.

Además de los certificados, los comerciantes recibieron folletería con información práctica, entre la que se incluyó una guía con consejos clave para iniciar la actividad comercial y otra con respuestas a preguntas frecuentes.

De esta manera, la gestión municipal combina acciones de infraestructura educativa y apoyo al comercio minorista, con impacto directo en el desarrollo social y económico de Berazategui.