La localidad de Sourigues fue escenario de una nueva inauguración de pavimento. El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, junto a vecinos y vecinas, recorrió la obra concretada sobre la Av. Dardo Rocha entre 217 y Av. Papa Francisco, realizada íntegramente con inversión municipal.

“Para algunos, esto es solo inaugurar una cuadra de asfalto. Pero aquí hay vecinos y vecinas… estas son obras importantes”, afirmó Mussi durante la actividad. Y agregó: “Este año, en Sourigues, se inauguraron 16 cuadras de pavimentos. Tenemos que dedicarnos a cuidar nuestra Patria Chica, Berazategui, hacer lo posible para que los vecinos estén mejor. Vamos a seguir de a poco con la pavimentación de las calles, cuenten con nosotros. Estoy muy feliz”.

El acto estuvo acompañado por testimonios de la comunidad. Juan José Villar, vecino del barrio, expresó: “Transmitimos el agradecimiento enorme y eterno de todos los vecinos por la obra que inauguró aquí el intendente Mussi, siempre cuidando a Berazategui. Hace 35 años me radiqué en esta ciudad porque sabía que tenía un buen Intendente. Muchísimas gracias”.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de proyectos se financian con fondos propios y tienen como objetivo central mejorar la accesibilidad urbana y la calidad de vida de la población. Además, generan puestos de trabajo locales. En el recorrido también participaron integrantes del Gabinete municipal.

Un homenaje permanente a los héroes de Malvinas

En paralelo, el jefe comunal encabezó un emotivo acto en el Complejo Cultural Municipal La Calle, donde entregó 41 placas con la leyenda: “Este es el hogar de un héroe de la Patria”. Las piezas, confeccionadas en cerámica por la Escuela Municipal, identifican las casas de los veteranos de Malvinas de Berazategui.

“ Nuestro primer tributo a los veteranos fue no cobrarles las tasas municipales. Y cuando impulsamos la Ordenanza Municipal N° 5800, sabíamos que lo que estábamos haciendo era un acto de justicia: en nuestra ciudad le ganamos la batalla al olvido. Acá respiramos Malvinas todo el año y vamos a malvinizar todo lo que haga falta”, sostuvo Mussi.

El intendente recordó además su visita a las Islas: “Hace un tiempo visité Malvinas y jamás lo voy a olvidar, porque sentí la injusticia de lo que les hicieron y el heroísmo de quienes dejaron su vida y de quienes volvieron. Por eso, el futuro de las Malvinas ya está decidido: son argentinas. Si aquellos jóvenes no aflojaron en aquel lugar y aquel espacio, nadie puede hacerlo. Esto es parte de defender la soberanía nacional”.

El reconocimiento de los veteranos

Durante el acto, Oscar Ojeda, presidente de la Agrupación Héroes de Malvinas y uno de los distinguidos, manifestó: “Nos llena de emoción ver a tantos vecinos y vecinas acompañándonos. Quiero agradecer a Juan José Mussi porque siempre está. Pido un gran aplauso para los familiares de los caídos que hoy reciben las placas en sus nombres. Los verdaderos héroes son los que quedaron en las Islas”.

La Ordenanza N° 5800, sancionada en 2019, establece la identificación de los domicilios de los veteranos de Malvinas con una placa alegórica. La entrega de estas primeras 41 piezas marca el inicio de una política local de homenaje permanente y visible en cada barrio de Berazategui.