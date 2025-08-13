El intendente Juan José Mussi participó de la presentación de una nueva plataforma de Reconocimiento Facial basada en Inteligencia Artificial que comenzará a funcionar en Berazategui, convirtiéndose en el primer municipio del país en disponer de esta tecnología. La herramienta, adquirida con financiamiento íntegramente municipal, tiene como objetivo potenciar las investigaciones judiciales en el distrito.

El acto se realizó en la sede de la Secretaría de Control Urbano y contó con la presencia del subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Andrés Escudero; el titular de la Fiscalía Descentralizada de Berazategui, Dr. Daniel Ichazo; y los responsables de las distintas Unidades Fiscales del distrito, entre ellos Christian Granados, Carlos Riera, Silvia Barrone, Gabriela Mateos y Carina Santolin.

Una herramienta estratégica basada en IA

Según explicó el secretario de Control Urbano municipal, Marcelo Sieczka, “en el marco de un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, pudimos traer a Berazategui una nueva plataforma basada en Inteligencia Artificial. Durante su presentación, se demostraron de manera práctica las formidables capacidades técnicas de este software, que estará disponible en todas las Fiscalías Descentralizadas del distrito, fortaleciendo sus investigaciones penales preparatorias”.

Sieczka agregó que la plataforma puede identificar rostros en tiempo real mediante una base de datos con más de 60 mil millones de imágenes provenientes de redes sociales y sitios públicos, y destacó que esto se logró con recursos íntegramente municipales, ubicando al distrito a la vanguardia tecnológica en este tipo de aplicaciones.

Esta herramienta ya se utiliza en las Unidades Fiscales de Instrucción y Juicio (UFIJ) y se suma a la Biblioteca Digital Forense, que desde 2024 permite a la justicia acceder de manera inmediata al material proveniente de cámaras de videovigilancia y lectores de patentes.

Más equipamiento para reforzar la seguridad

En paralelo, Berazategui incorporó 136 nuevas cámaras fijas y domos móviles de videovigilancia urbana, que supervisarán las calles del distrito. El acto de presentación se realizó en el Complejo Cultural Municipal La Calle, con la presencia del intendente Mussi y Escudero.

Según Escudero, “les acercamos los saludos del ministro de Seguridad, Javier Alonso, y reiteramos el compromiso del Gobierno de la Provincia en el financiamiento de la Seguridad. Estamos atravesando un momento difícil en términos de presupuesto, pero por decisión del gobernador Axel Kicillof, se priorizó la seguridad, y esta tecnología es fundamental para nuestra Policía y Fiscalía”.

Mussi destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio: “Agradezco la presencia del Gobierno provincial, así como el aporte de nuestros fiscales y del jefe departamental de Berazategui, Comisario Mayor Javier Garro. Estos recursos refuerzan la seguridad y son de gran importancia para la justicia, la industria y el comercio local”.

Detalles del equipamiento incorporado

El nuevo sistema incluye:

100 cámaras fijas con ángulo de visión preestablecido

36 domos móviles con rotación, inclinación y zoom

Sistemas de procesamiento y almacenamiento de imágenes para los Centros de Operaciones Municipales (COM)

30 computadoras para actualizar los puestos de observación

Licencias para la gestión integral del sistema

Participaron también integrantes del Gabinete municipal, representantes de instituciones locales, de la comunidad educativa, industriales y autoridades policiales.

Hacia una Berazategui más segura y tecnológica

Con estas acciones, Berazategui se posiciona como municipio pionero en la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas, combinando Inteligencia Artificial y videovigilancia para fortalecer la prevención del delito y mejorar las investigaciones judiciales.